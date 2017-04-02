«В белорусских больницах не хотят рожать даже акушерки» 25 2.04.2017, 13:37

16,214

Фото: belsat.eu

Специалист рассказала, почему белоруски избегают роддомов.

Доула, инструктор по гимнастике для беременных и молодых мам, мать троих детей Анастасия Новицкая рассказала «Белсату», в каких условиях работают «мамы для мамы», почему белорусские женщины избегают роддомов, а за роды дома угрожают… уголовной ответственностью.

(Не)ожидаемая помощь

Фото: belsat.eu

Анастасия Новицкая юрист, начала изучать разнообразные компетенции, которые позволяют работать доулой, почти два года назад, хотя в теме родов давно — ее отец в 1993 году одним из первых начал принимать домашние роды в Минске.

Несмотря на то, что первые попытки изменить советскую систему родовспоможения были сделаны более 20 лет назад, сегодня мало кто знает, кто такие доулы. Помощница в родах не берет на себя обязанности медицинского персонала и не является духовной акушеркой. Доула или дулы — женщины, которые помогают во время родов, подготовки к ним и в послеродовом восстановлении. Они не обращаются к духовным или религиозным практикам, морально поддерживают роженицу и владеют немедикаментозными средствами обезболивания: массажем, упражнениями по дыханию и так далее. Помощниц в родах зачастую называют «мама для мамы».

Фото: belsat.eu

«Доула — уникальная женщина, которая принимает свою подопечную такой, какая она есть, — делится опытом Анастасия Новицкая. — Хочет женщина кесарево? Доула должна предложить актуальную достоверную информацию об этом, чтобы будущая мама могла принять взвешенное решение. Даже если мнение доулы не совпадает с желаниями женщины, она не должна предоставлять информацию односторонне. Безусловно, это очень трудно, но к этому надо стремиться. Кроме того, доула не имеет права советовать врачебные препараты, физические упражнения».

В современных белорусских реестрах отсутствуют такие профессии, как доула, консультант по грудному вскармливанию, домашняя акушерка. Последние вообще могут получить тюремный срок за оказание медицинских услуг вне стен больницы. Между тем, десятки людей фактически нелегально помогают новым белорусам появляться на свет. Невозможно и дальше делать вид, что явления не существует.

«В Минске примерно десять доул и еще по 1-2 в регионах. К сожалению, этого недостаточно для того, чтобы зарегистрировать ассоциацию национального масштаба. Поэтому мы решили объединиться с представителями близких направлений (перинатальными психологами, остеопатами, консультантами по грудному вскармливанию) и создать свою общественную организацию. Безусловно, в нашем уставе мы не упоминаем ни доул, ни консультантов по грудному вскармливанию. Мы — организация поддержки семьи. Но это единственная возможность развивать нашу деятельность».

Исследования, которые проводили европейские и американские ученые свидетельствуют, что присутствие доул помогает ускорить роды, отказаться от анестезии и даже избежать кесарева. Женщины, которые прошли через совместные роды в Беларуси, отмечают, что в присутствии партнера возникает куда меньше проблем с медицинским персоналом, чем без него. При этом сегодня сопровождать женщину в родах может ее муж, мать и в редких случаях сестра только после специальных курсов. Между тем, и это не гарантирует того, что близкие попадут в больницу — там может быть карантин или просто не будет свободных родовых. Доулам же, с недавнего времени, вход в роддомы закрыт.

Побег из роддома

Фото: belsat.eu

Пока чиновники рапортуют об успехах отечественной медицины — Беларусь действительно в числе стран с низким уровнем смертности в родах, — женщины стараются любыми средствами избежать услуг белорусской медицины. Семьи публикуют свои советы — ехать рожать в Вильнюс, давать взятку за «подстраховку» докторам, рожать дома или приехать в госпиталь в самый последний момент.

«Сегодня мы боремся за то, чтобы изменились условия в роддомах. От родов в медицинских учреждениях обычно отказываются женщины, которые уже были там. Необходимо добиться, чтобы к родам допускали партнеров, чтобы выполнялись протоколы. Часто можно услышать, что нужно менять законодательство. Нет!

Все уже прописано: что не надо ускорять роды, что нужно выкладывать младенца матери на грудь, что можно сразу не перерезать пуповину, если мать и ребенок в хорошем состоянии после родов, что роженица может привезти свое белье и так далее. Но эти протоколы не выполняются. Почему? Вопрос не ко мне.

Буквально вчера мне звонила акушерка из Могилева. Она уже давно работает в больнице и сейчас беременна. У женщины паника — она боится рожать в своем роддоме. Она готова ехать куда-нибудь в пригород, чтобы тихо родить там. Но ведь это абсурд!»

Анастасия Новицкая признается, что о ситуации в белорусских медицинских учреждениях ей приходится судить со слов коллег и на собственном опыте роженицы. Доуле невозможно попасть в роддомы по всей стране. Ситуация ухудшилась примерно год назад, когда сначала правила присутствия партнера на родах изменили в Гомеле, а вслед условия переписали другие медицинские учреждения Беларуси.

Фото: belsat.eu

Рассказывая о проблемах сотрудничества доул и медицинских учреждений, Анастасия Новицкая подчеркивает, что дело не только в профессиональных трудностях. Большинство из тех, кто сегодня помогает другим, вчера сами прошли через систему отечественных роддомов с унижениями, болью.

«За последнее время существенно возросло число домашних родов. Я могу судить по тому, что говорят домашние акушерки. По их словам, спрос очень большой. Обычно они берут в месяц 1-2 человека на домашние роды, при этом вынуждены отказать еще 6-8 женщинам. Встает вопрос, почему белоруски отказываются ехать в роддом? Почему им так страшно?»

Анастасия уверяет, что домашние роды на 100% не являются результатом маргинальности или разбалованности рожениц. Большинство семей основательно взвешивает все за и против. Их не пугает, что нельзя будет получить часть социальных выплат, придется пройти через длительную процедуру регистрации «домашнего» младенца. При этом давление на женщину, которая решила родить ребенка дома, начинается еще во время беременности. И выбирают для этого не самые элегантные методы.

«В 17-ой консультации Минска женщинам на подпись, мне в том числе во время моей последней беременности, дают такую бумажку, где пугают уголовным кодексом, законом «Об охране здоровья», статусом социально опасной семьи. Все для того, чтобы не допустить домашних родов. Эта бумажка не несет никакой юридической силы, невозможно осудить за то, что не хочешь ехать в больницу. Я подписала бумажку, но родила дома. При этом само по себе явление отражает отношение Минздрава к домашним родам».

Анастасия уверена, что от сотрудничества с доулами роддомы только выиграют.

«Полагаю, что лучший вариант для Беларуси — частные перинатальные центры, в которых женщины без патологий смогут рожать естественно и где к ним будут относиться с уважением. С некоторыми роддомами в Москве можно заключить договор на роды и приехать рожать со своей акушеркой. Вас никто не трогает, но если возникнет необходимость, то рядом есть врачи, реанимация, операционная и все необходимое для оказания экстренной помощи. Мне кажется, что это идеальный вариант. Если женщина без патологий может родить спокойно и естественно — это прекрасно».