Шесть пар продуктов, между которыми надо сделать правильный выбор 3 2.04.2017, 13:48

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В чем кроются различия между продукцией популярных мировых брендов?

Издание AdMe.ru собрало бренды, которые десятилетиями борются за наше внимание. С переменным успехом.

«Пепси» vs. «Кока-Кола»

Источник: adme.ru

Все знают, что человечество можно разделить на 2 группы: тех, кто любит «Пепси», и тех, кто отдает предпочтение «Кока-колe».

Эксперимент показал, что вкусы этих напитков действительно разные. «Пепси» слаще и имеет цитрусовый оттенок, в то время как его конкурент отличается ванильным ароматом.

А вот состав у них почти одинаковый. Однако на этикетке «Кока-колы», в отличие от «Пепси», состав указан напрямую, а на «Пепси» скрыт за разнообразными «E». Так, например, ортофосфорная кислота указана как E338.

Кстати, точная формула «Кока-колы» неизвестна, а вот состав «Пепси» производители не скрывают.

Чипсы «Лейз» vs. «Принглс»

Источник: adme.ru

Еще одни вечные конкуренты — чипсы «Лейз» и «Принглс». Вкусы, которые нам предлагают производители, практически одинаковы, однако любители Lay’s практически никогда не едят «Принглс», и наоборот.

На самом деле чипсы «Принглс» состоят из картофеля всего лишь на 42 %, и для их производства используют дрожжевое тесто. А вот «Лейз» — это чипсы в классическом понимании, представляющие собой обжаренные ломтики картофеля.

Впрочем, производители не скрывают состав своих продуктов, так что мы сами можем выбрать, что именно нам по вкусу.

Чай «Липтон» vs. чай «Нести»

Источник: adme.ru

Борьба этих двух напитков хоть и не столь известная, но столь же напряженная, как и у «Пепси» и «Кока-колы». Вкусы у них практически одинаковые, да и состав почти не отличается — в него входят концентраты чая, вода и сахар или подсластитель. Однако, если верить этикеткам, то для производства черного чая «Нести» используются натуральные ароматизаторы, а для «Липтон» — идентичные натуральным.

«Орбит» vs. «Дирол»

Источник: adme.ru

Несмотря, опять-таки, на схожесть составов и практически идентичные вкусы, эти жевательные резинки все же отличаются. И дело здесь не только в упаковке — практические опыты, проведенные обычными людьми, показали, что вкус «Орбит» держится несколько дольше, чем у «Дирол». Кстати, о вкусах: согласно одному из проведенных исследований, большая часть покупателей жвачки — 61 % — предпочитает мятные.

Кроме того, если долго жевать эти резинки, то в конце концов «Орбит» превращается в некое подобие трухи, а вот «Дирол» становится очень твердым.

«БонАква» vs. «Аква Минерале»

Источник: adme.ru

А что насчет обычной негазированной воды еще 2-х вечных конкурентов — «БонАква» и «Аква Минерале»? Кажется, что различий нет никаких, однако, согласно этикетке, жесткость воды отличается в 2 раза: если у «БонАква» она составляет 3,5 единицы, то у «Аква Минерале» — 7.

Впрочем, это не самое главное. Если внимательно прочитать этикетки на обеих бутылках, то можно узнать, что берется эта вода из централизованного источника водоснабжения, или, проще говоря, из-под крана. Само собой, она проходит множество стадий очищения, однако сути это, конечно же, не меняет.

Гамбургер «Бургер Кинг» vs. гамбургер «Макдоналдс»

Источник: adme.ru

Самое популярное блюдо любого ресторана фастфуда — это, конечно же, бургеры. Однако рецепты этих булок с мясными или рыбными котлетами, даже если называются они одинаково, порой заметно отличаются. Возьмем, к примеру, чизбургер.

В «Бургер Кинг» булочка посыпана семенами кунжута, а в «Макдоналдс» — нет. Чизбургеры из «Бургер Кинг» наверняка больше понравятся тем, у кого в планах романтическое свидание, поскольку в них, в отличие от бургеров конкурента, нет лука. Что же касается энергетической ценности, то, как заявлено на сайтах производителей, в чизбургере от «Макдоналдс» содержится 300 ккал, а в «бутерброде» от «Бургер Кинг» — целых 550 ккал.