Организаторы концерта Лявона Вольского требуют вернуть афишу в метро 2 2.04.2017, 14:35

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Реклама вильнюсского концерта, оплаченная на две недели, провисела в минском метро два дня.

31 марта в подземном переходе между станциями метро «Октябрьская» и «Купаловская», а также на «Немиге» появилась реклама вильнюсского концерта Лявона Вольского. Вечером 1 апреля рекламная растяжка исчезла.

— Реклама была размещена по всем правилам: предварительное согласование макета и 100% предоплата за две недели. Но вечером 1 апреля ее уже не было. Аналогичная ситуация и со вторым щитом на станции «Немига». С точки зрения логики ситуация абсурдная. Мы будем добиваться объяснений, — рассказал tut.by организатор концерта Змитер Касперович.

Напомним, концерт Лявона Вольского с программой «172» пройдет в Вильнюсе 8 мая. Ранее организаторы сообщали, что выделят 50 бесплатных пригласительных для тех, кому были присуждены административные аресты за участие в акции на День Воли.