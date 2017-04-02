Армения становится парламентской республикой 3 2.04.2017, 15:13

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На первых после принятия новой Конституции выборах в парламент проголосовало уже более трети избирателей страны.

Явка на парламентских выборах в Армении к 14.00 (13.00 мск) составила 33,46%, сообщил в воскресенье журналистам член ЦИК страны Сейран Шахсуварян, передает РИА «Новости».

Обязательный порог явки избирательным законодательством Армении не предусмотрен, поэтому выборы в любом случае будут признаны состоявшимися.

«По данным на 14.00 (13.00 мск) проголосовали 33,46% избирателей или 865 884 человек», — сказал Шахсуварян.

По его словам, максимальная явка была зафиксирована в седьмом избирательном округе в Арагацотнской области. Она составила 37,23% (43 485 человек). Самой низкой явка оказалась в 11 округе — 29,7% (Ширакская область).

В ходе предыдущих парламентских выборов 6 мая 2012 года за первые шесть часов проголосовали 896 568 человек — 35,54% избирателей.

Выборы в Национальное собрание Армении, проходящие в воскресенье, стали первыми после принятия поправок в Конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование проводится только по пропорциональной системе. В 13 избирательных округах Армении сформированы более 2 тысяч избирательных участков. Общее число избирателей составляет более 2,5 миллиона человек. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, блокам нужно набрать минимум по 7% голосов.

Голосование началось в 08.00 по местному времени (07.00 Минск) и завершится в 20.00 (19.00 Минск). В субботу был объявлен «день тишины» и была запрещена любая агитация. На территории в страны открыты 2009 избирательных участков. В регистр избирателей включены свыше 2,56 миллиона граждан. Находящиеся за рубежом армянские граждане приняли участие в электронном голосовании, прошедшем 24-26 марта. Освещают ход голосования более 1,2 тысячи представителей местной прессы, и около 100 сотрудников трех десятков зарубежных СМИ, более половины из которых — российские. За следят свыше 28 тысяч представителей 49 местных и шести международных организаций. Количество международных наблюдателей — свыше 640.

В выборах принимают участие пять партий — правящая Республиканская партия Армении, «Свободные демократы», «Армянское возрождение», Армянская революционная федерация Дашнакцутюн и Коммунистическая партия, а также четыре блока — «Елк» (Исход), «Царукян», «Оганян-Раффи-Осканян», Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК). «Свободные демократы» и «Елк» ратуют за углубление отношений с Западом. В частности, представители «Елк» выступали против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). «Свободные демократы» же призывают к выходу из ЕАЭС и развитию отношений с ЕС.