«На Окрестина почти до переворота дошло: люди доведены до крайности, им терять нечего» 3 2.04.2017, 15:50

Фото: svaboda.org

Эмоциональный рассказ минчанина о выходных, проведенных в камере после Дня Воли.

Журналисты «Нового Часа» поговорили с молодым человеком по имени Александр, который принес передачу новым друзьям по «суткам» на Окрестина.

- Выходные провели здесь. Вот как раз в этом здании. Вот видите выступ, камера там - 4-й этаж, в 35-й камере сидели. Познакомились в камере. Сначала в РУВД, а потом уже здесь. Максим Винярский, это известный активист, и Павел Ермолаев, это московский анархист, также был со мной в одной камере. Ему 21 год, парень попал в весь этот замес. Говорит, в Москве такого никогда не было. Подружились с Винярским, замечательный парень. Хорошая компания была.

В камере было 5 человек, парням дали сутки. Винярскому - 8, россиянину - 5. Александр отделался штрафом - 25 базовых. "Может хотели бы и всех упаковать. Но тупо некуда девать людей. Поэтому им, к сожалению, кому-то приходилось давать и штрафы ", - говорит собеседник. - "Я им на двоих забрасываю передачи, а они уже там сами на всех распределят. Главное туда все это передать ".

- А как вы оказались на акции?

- Я вообще шнур шел ремонтировать. Музыкальный. Не знаю, как его еще назвать - кабель. Просто паяют там недалеко от площади Победы. Меня на перекрестке Козлова - Независимости, как раз с остановки просто «вынесли». Лицом вперед. Там уже не было марша. Никто уже не скандировал, не выкрикивал ничего. Люди просто шли. Перегородили дорогу три автозака, просто за секунду все стало черном от «космонавтов». И всех понесли подряд. Вот и все собственно. А потом уже чего им рассказывать, шнур - не шнур. Уже никого ничего не интересует.

- Настроение у вас веселое, я смотрю.

- Ну так а что скучать? Я на работу еще в понедельник успел. Сразу из «Дома правосудия». Так что все нормально. Веселые выходные.

Вещи с нами в суд не привезли. Суд закончился, отпустили – ни денег, ни вещей, все, пока. Как ехать, ребята? Как хотите. А как ты туда доберешься? Выбрасывают и все. Что хочешь, то и делай - и без шнурков к тому же.

Мне рассказали, что после задержаний трубку в милиции просто не снимали. Ни в одном РУВД Минска. Не то что информации не давали, они трубку не поднимали!

- На ваших глазах избивали людей?

- Да, очень жестко. Получилось, что я был первым в автозаке. И потом всех я уже видел - крики, ушибы, дубины. Автозак был забит под завязку. Нас было 6 человек в одном отсеке, а потом там в стаканы-одиночки - по два человека запихивали. Так же везли нас и на суд. Утром всех нас запихнули - и 45 минут мы там сидели. В одиночке со мной был взрослый мужчина под 60 лет.

- Это вас повсюду цитирует британец Филипп Уорик ? Он рассказывает о молодом человеке, который посоветовал выполнять команды и потом рассказать миру, что происходит в Беларуси!

- Я услышал английский язык еще в автозаке, когда упаковывали. Если высадили из автозаков, все происходило во внутреннем дворе РУВД. Я ему говорю: немного посиди и потом всему мира расскажешь о нашей «движухе». Представляете, какие у него были глаза! Он в меня глазами просто вцепился, как за последнюю возможность! Сидя на мокром асфальте, ушибленный головой о стену, он был в полной прострации.

Его там, конечно, прессовали. Именно начальник РУВД его за шею и душил. Такой маленький, злобный чувак. Писали потом в интернете, по словам журналиста, что это был милиционер. Не простой милиционер - а именно начальник РУВД! А англичанин же не понимал, кто это. Он видит - мент. Я уже никогда не забуду это лицо. Маленький, злобнющий, он прямо в кайф «делал работу». Поэтому он и начальник. Ему просто нравилось чинить издевательство.

Конкретно начальник жесткий. Видно была неприязнь к иностранцу. За шею схватил, головой о стену ударил. Потом просто посадил, уже был дождь, снег, все мокрое. И он сидел минут 15, пока всех обыскивали. И мы с ним немного перешептывались. Собственно и все. Потом его ввели. Я его уже не видел больше.

Говорят, что он с Донбасса приехал. Представляете: на Донбасс вернулся отсюда бегом!

- Удастся запугать людей?

- Нет, уже все, уже нет. Вы не представляете, как люди реагировали. Никто там не боялся ничего. 44 человека было в РУВД из двух автозаков. И там не было типа: «Отпустите, простите».

Кстати, был также белорусский писатель с бородкой в РУВД. Там на ментов он вообще бросался самоотверженно. Вот только фамилию его я не запомнил, к сожалению. На белорусском разговаривал, стихи читал, все по полной программе.

Задерживали космонавты этот черные. У них же маски под шлемами. Мало того, что у них шлем, еще и маска. Кто кого боится? А в РУВД принимали менты. Представляете зал заседаний? Они сидели перед нами в «президиуме». И мы сидим перед ними: «Что мы здесь делаем? Поясните хоть что-нибудь!» Молчать, глаза вниз. Это были как раз милиционеры в форме.

А вот конкретно этот малыш, начальник, вот тот получал кайф. Один парень встал и пересел на следующий ряд. Он налетает на него: «Там сидеть, а не здесь!» - «Вы что смеетесь, куда, здесь и так слишком много людей!» - «Нет, вот здесь ты будешь сидеть!» И набрасывается на парня.

И тут бородач не выдержал, подбежал защищать. Реально, думаю, сейчас здесь начнется переворот! Это вообще! Дед бравый получил там дубиналом пару раз. Его скрутили. Самое удивительное, что его вот отпустили! Деда, который вообще проклинал их так, что земля у них под ногами горела!

Важная тема в «Фейсбуке» проскочила. Омоновцы, космонавты не реагируют на выкрики «Фашисты!», Они даже радуются. Вот на «колхозников» они реально обижаются. Как раз в точку болевую попадание. Это их слабое место.

- Есть смысл и дальше устраивать акции?

- Только хорошо организованные. На этом должен быть акцент. Не просто акция ради акции, а чтобы все было продумано. Чтобы был план действий - отходов, приходов. Знаете, что в «Фейсбуке» пишут? Вы просто собирайтесь, и лидеры сами появятся. Я в это верю в самом деле. Люди уже доведены до крайности, они выходят, потому что им деваться некуда, им терять просто нечего. Но все равно нас должна какая-то сила представлять, то есть сопротивление. И нужно выдвигать требования.

Первый раз попал на Окрестина. Я вообще 10 лет не жил в стране. Вернулся вот на свою голову. Так у нас тоже в камере был один чувак, 42 года, минчанин. Говорит: я четыре года в Швейцарии жил и работал, два года в Австрии. Он все города знал. Чемпион камеры по городам. Понимаете, там нет тупых людей. Как раз все информированы, все все знают, все понимают. На них не действуют все эти ментовскую штуки, пропаганда, у них свободные, чистые умы. Поэтому с ними бессмысленно вот так.