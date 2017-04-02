Бывший «комсомолец» Путина пошел по стопам Мавроди 2.04.2017, 15:35

Журналисты узнали о финансовой пирамиде экс-лидера движения «Наши» в РФ.

Экс-лидер движения «Наши» и бывший руководитель Росмолодежи Василий Якеменко создал сеть «Школа великих книг», которая работает по принципу финансовой пирамиды. Об этом узнал «Дождь».

Якеменко разработал проект совместно с политтехнологом Ефимом Островским. По словам экс-комиссара «Наших» и участника сети Александра Саликова, Якеменко предложил схему ему и другим комиссарам в 2013 году. Еще один собеседник телеканала уточнил, что экс-политик пообещал «высокий доход».

Как рассказывают источники «Дождя», суть проекта состоит в том, чтобы обсуждать с людьми книги и учить их правильно читать. Занятия проходят раз в неделю, на них в течение двух часов группа обсуждает прочитанную книгу. В программе всего 12 нехудожественных произведений, включая «Морфологию сказки» Владимира Проппа.

Ведущие занятий называются «волшебными помощниками» по аналогии с разработанной Проппом структурой сказки.

Посещавший ознакомительные занятия корреспондент «Дождя» выяснил, что если в первый год ученики в среднем платят 5 тысяч рублей в месяц, то на второй год им предлагается «альтернатива» – стать «волшебным помощником» самостоятельно, перечисляя своему «старому» «волшебному помощнику» 10% от дохода, или пойти на второй год обучения с более сложной литературой, выплачивая при этом 10% своего дохода.

Отмечается, что ученики сами озвучивают свой доход. Как сообщил Саликов, один из его учеников платил ему 38 тысяч рублей в месяц.

По словам бывшего активиста «Наших» Марины Кокориной, в итоге выстроенной цепочки заработок 30 воспитанных самим Якеменко «волшебных помощников» доходит до полумиллиона рублей в месяц.

Один из «волшебных помощников» Дмитрий Меркулов отметил, что каждый из них регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, а юридически школа не существует.