В Барановичах женщина отказалась разговаривать с ГАИ и легла спать прямо в машине 2.04.2017, 16:08

Необычный случай произошел в ночь 31 марта.

Сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль «БМВ Х5», водитель которого продемонстрировал странную манеру езды. Инспектор остановил машину и попросил женщину, сидящую за рулем, открыть окно. В ответ автоледи заблокировала двери, пересела на пассажирское сиденье и легла спать.

Правоохранители в течение 15 минут пытались поговорить с женщиной, но она никак на это не реагировала. Тогда в присутствии понятых инспектор разбил форточку и открыл дверь машины. Как оказалось, жительница нашего города была пьяна – 1,4 промилле. По ее словам, она возвращалась домой из гостей, где «выпила около 200 граммов водки», сообщает intex-press.by со ссылкой на ГАИ Брестской области.

В ее отношении составили административный протокол по трем статьям: ч. 1 ст. 18.16, ч. 2 ст. 18.19, ч. 4 ст. 18.23 КоАП РБ. Автомобиль доставлен на штрафстоянку. Женщина уже привлекалась к административной ответственности за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения и в течение года снова совершила аналогичное нарушение, поэтому ее привлекут к уголовной ответственности по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения» (ст. 317-1 УК Республики Беларусь).