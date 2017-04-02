Видеофакт: Кросби забил из-за ворот от шлема вратаря 2.04.2017, 16:20

Фото: nhl.com/ru

Шайба попала в ворота транзитом через шлем Лундквиста.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби забил еще один мастерский гол, который стал для него уже 43-м в сезоне, пишет «Трибуна».

В матче с «Рейнджерс» (4:3 Б) он решился на бросок с отрицательного угла и послал шайбу точно в шлем голкиперу Хенрику Лундквисту, от которого она и отскочила в ворота. Швед после матча признался, что это его изрядно удивило.

Кроме того, в этом матче Кросби отметился еще в двух моментах.

Голевая передача на Джейка Гюнцеля стала для него 641-й в карьере и позволила выйти на 2-е место по их количеству в истории «Питтсбурга». Яромир Ягр (640 передач) остался позади, а впереди только Марио Лемье с 1033 передачами.

Кроме того, Кросби поставил точку в серии послематчевых буллитов, на этот раз огорчив Лундквиста броском с неудобной руки.

Пожалуй, это можно считать второй заявкой на патент «хет-трик Сидни Кросби».