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«Люди преодолели страх и высказывают вслух то, что накопилось»

  • Игорь Эйдман
  • 2.04.2017, 16:27
Игорь Эйдман

Ситуация в РФ очень напоминает начало перестройки.

Некоторые оппозиционные «звезды» заявили, что сегодняшние несанкционированные акции - ФСБешная провокация. Еще бы, с ними забыли посоветоваться.

Они просто не понимают, что люди могут самоорганизовываться и протестовать. И для этого не нужны никакие «отцы русской демократии».

Судя по видео с Манежки ситуация очень напоминает начало Перестройки. Люди просто преодолели страх и высказывают вслух то, что накопилось. Как тогда на Новом Арбате и у стенда «Московских Новостей». За этим движением будущее.

Игорь Эйдман


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