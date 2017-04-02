«Люди преодолели страх и высказывают вслух то, что накопилось» Игорь Эйдман

2.04.2017, 16:27

Игорь Эйдман

Ситуация в РФ очень напоминает начало перестройки.

Некоторые оппозиционные «звезды» заявили, что сегодняшние несанкционированные акции - ФСБешная провокация. Еще бы, с ними забыли посоветоваться.

Они просто не понимают, что люди могут самоорганизовываться и протестовать. И для этого не нужны никакие «отцы русской демократии».

Судя по видео с Манежки ситуация очень напоминает начало Перестройки. Люди просто преодолели страх и высказывают вслух то, что накопилось. Как тогда на Новом Арбате и у стенда «Московских Новостей». За этим движением будущее.

Игорь Эйдман