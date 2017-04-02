Администрация Трампа усиливает критику в адрес Москвы 2.04.2017, 17:13

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В пятницу два высокопоставленных представителя США осудили действия РФ в отношении Украины.

Администрация Трампа усилила критику в отношении Москвы. В пятницу два высокопоставленных представителя США осудили действия России в отношении Украины и вновь пообещали, что введенные США санкции останутся в силе.

В ходе своей первой встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в «агрессии» по отношению к Украине и заверил своих коллег, что Альянс является «основой для противодействия как ненасильственного, так и агрессивного российского вмешательства» в регионе. Он также заявил, что санкции, введенные Вашингтоном в отношении Москвы, останутся в силе, пока Кремль не прекратит вызвавшую их деятельность. Напомним, что Вашингтон ввел санкции в 2014-м году в ответ на аннексию Россией украинского Крыма и расширил их после того, как Москва начала предоставлять поддержку пророссийским сепаратистам на востоке Украины, передает «Голос Америки».

Предыдущие высказывания Тиллерсона по России были более мягкими. После первой встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в рамках февральского саммита глав МИДов «Большой двадцатки» в Бонне Тиллерсон заявил, что США хотели бы найти «новые точки соприкосновения» с Россией и ожидают, что Москва будет выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений 2015-го года по деэскалации насилия в Украине.

Ранее, в ходе заседания Совбеза ООН 2 февраля, посол США в ООН Никки Хейли подвергла критике российскую агрессию и пообещала, что санкции не будут отменены.

Министр обороны США Джим Мэттис в эту пятницу сделал очередное жесткое заявление по России. Как и в ходе визита в Брюссель в феврале, в Лондоне Мэттис сообщил прессе, что сейчас все нарушения Россией международного законодательства «фиксируются: от ситуации с Крымом до вмешательства в выборы в других государствах» – таким образом, министр обороны, вероятно, имел ввиду возможное вмешательство России в прошлогодние президентские выборы в США.

Слова представителей США не понравились высокопоставленному российскому законодателю Алексею Пушкову. В пятницу в своем «Твиттере» Пушков написал, что «новая администрация звучит как старая: Мэттис неотличим от (бывшего министра обороны Эша) Картера, Тиллерсон говорит о «российской агресии». (Барак) Обама и (Хиллари) Клинтон должны быть довольны».

По сообщению Bloomberg, представители НАТО хорошо восприняли жесткие заявления Тиллерсона по России. Тем не менее, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Персидской службе «Голоса Америки» выразил мнение, что администрация Трампа должна занять еще более жесткую позицию. После прошедшей в четверг дискуссии по России в вашингтонском Институте Хадсона, Расмуссен заявил, что США должны усилить санкции в ответ на, по его словам, непрекращающиеся действия России по дестабилизации востока Украины.

В своих выступлениях Тиллерсон и Мэттис не упомянули планы России по увеличению поставок оружия Ирану. Ранее, администрация Трампа «предупреждала» Иран в связи с угрозами в отношении США и их союзников на Ближнем востоке.

В ноябре прошлого года глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров посетил Иран, после чего сообщил прессе, что Тегеран ведет переговоры о военных поставках стоимостью 10 миллиардов долларов США. По словам Озерова, поставки обычных вооружений в Иран, скорее всего, придется отложить до 2020 года, когда истечет сток установленных ООН ограничений на поставки оружия Тегерану.

Москва также расширила сотрудничество в военной сфере с Ираном. Еще до визита Озерова в Тегеран, Россия поставила Ирану новейшие зенитно-ракетные комплексы С-300.

Российско-иранские переговоры о военных поставках вызвали серьезные опасения у представителей США. Как сообщил новостной сайт The Washington Free Beacon, Госдепартамент долгое время вел переговоры в закрытом формате с целью убедить Москву не поставлять оружие Ирану.

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу также выступил на форуме в Институте Хадсона в четверг. В интервью Персидской службе «Голоса Америки» он высказал мнение, что санции США сами по себе не смогут остановить поставки российских вооружений в Иран.

«Чтобы добиться эффективных результатов, США и Европе нужно выработать единую позицию по санкциям, – сказал Вершбоу. – В то время, как некоторые санкции в отношении России в связи с Украиной могут затрагивать российские оборонный и финансовый секторы, введение дополнительных санкций против Москвы в связи Ираном могут быть не таким простым вопросом для Европы, которая не хочет поставить под угрозу соглашение по ядерной программе с Тегераном».

Тегеран согласился свернуть свою военную ядерную программу в рамках соглашения 2015-го года между Ираном и шестью ведущими мировыми державами в обмен на отмену санкций.