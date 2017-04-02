Томаш Сулима: Солидарность постоянно нужна 2.04.2017, 17:45

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Фото: EPA

Председатель Ассоциации белорусских журналистов в Польше прокомментировал события 25 марта.

«Солидарность постоянно нужна», - говорит «Радыё Рацыя» председатель Ассоциации белорусских журналистов в Польше Томаш Сулима.

Сулима высказал свое мнение по поводу задержанных в День Воли журналистов и протсых людей:

- Много моих знакомых, друзей было задержано, они получили «сутки». Я не со всеми беседовал, не знаю, где они сейчас. Поддержка нужна. И я думаю, наше объединение белорусских журналистов на Подляшье в Польше такую поддержку дает и будет давать.

В Белостоке под Генеральным консульством Беларуси 1 апреля состоялся пикет против репрессий в отношении белорусских журналистов и политических репрессий. Событие подобного характера пройдет также сегодня, 2 апреля, в Гданьске под фонтанной Нептуна.