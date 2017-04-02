Мелочный полковник без права на помилование 12 2.04.2017, 17:52

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Фото: belapan.com

Бывший замначальника милиции общественной безопасности столичного ГУВД получил от суда «пятерочку».

Полковник милиции в отставке, бывший гендиректор ОАО «Миноблавтотранс» Виктор Русак в металлической клетке суда Первомайского района пребывал в хорошем расположении духа. Обвиняемый в должностных преступлениях улыбался, словно был уверен, что после оглашения приговора отправится домой. Судья, покинувший совещательную комнату для оглашения вердикта, его разочаровал, пишет belgazeta.by.

22 марта суд Первомайского района вынес обвинительный приговор в отношении бывшего гендиректора «Миноблавтотранса» Виктора Русака. Судья Дмитрий Цыкал огласил его резолютивную часть: судом первой инстанции Русак признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210, ч.2 ст.210, ч.2 ст.295, ч.3 ст.424 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, злоупотребление служебными полномочиями).

Всего, как утверждало следствие, было установлено 13 эпизодов преступной деятельности Русака. Официально сообщалось, что в 2010-14гг. «генеральный директор, используя свое служебное положение в личных интересах, желая избежать материальных затрат, систематически использовал труд подчиненных в их рабочее время для выполнения строительных и хозяйственных работ на собственном участке, а также на территории домовладений, принадлежащих родственникам. Он же, не желая нести личные расходы, на системной основе приобретал за счет предприятия различные товарно-материальные ценности: мебель, бытовую технику, автомобильные детали и комплектующие изделия. Для сокрытия совершенных хищений давал указания руководителям районных предприятий вносить в официальные документы ложные сведения о наименованиях приобретаемых товаров, которые списывались на расходы по ремонту и эксплуатации служебного транспорта. Следствием выявлены факты неоднократного использования генеральным директором в личных целях имущества предприятия».

Ущерб от деятельности Виктора Русака оценен в BYN40 тыс. Еще в ходе следствия обвиняемый его полностью погасил и обратился в комиссию по вопросам помилования при президенте. Русак рассчитывал на освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба. Однако в помиловании ему было отказано.

В суде Русак свою вину признал частично. Во время обысков в его гараже обнаружен незаконно хранящийся пистолет «Браунинг». От этого эпизода он открещивался. В то же время признавался в мелочах, например, в хищении автомобильных дисков.

В итоге суд признал Виктора Русака виновным в совершении должностных преступлений и незаконном хранении оружия. По совокупности преступлений, путем частичного сложения ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима.

Гособвинитель предлагал лишить Русака свободы сроком на 6 лет. В ходе следствия на имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму более BYN800 тыс. ($425 тыс.), в т.ч. на денежные средства, объекты недвижимости, автомобили. Если приговор вступит в силу в таком виде, то Русак лишится всего нажитого.

Также бывший чиновник обвинялся в том, что, «желая произвести по надуманным основаниям дорогостоящий ремонт своего служебного автомобиля, умышленно организовал совершение преступления. Так, в 2012г. он дал указание подчиненным специально нанести царапины на кузов транспортного средства и обратиться с заявлением в милицию о повреждении автомобиля Audi А6 неизвестным лицом. В результате данный автомобиль был полностью перекрашен». По этому эпизоду, а также по ст.426 УК (превышение власти) суд признал Русака невиновным, он оправдан за отсутствием в деянии состава преступления.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленные законодательством сроки и порядке.

Виктор Русак уже привлекался к уголовной ответственности. Его обвиняли в служебной халатности, в результате которой 30 мая 1999г. в подземном переходе на ст. м. «Немига» в массовой давке погибли 53 человека и 264 получили повреждения различной степени тяжести. В то время Русак в звании полковника милиции занимал должность первого замначальника милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома.

Он обвинялся в том, что «не организовал должным образом охрану общественной безопасности граждан». Свою вину он не признал. В апреле 2002г. уголовное дело было прекращено за истечением срока давности привлечения к ответственности.

Из милиции Русак уволился, некоторое время занимал должность главного советника председателя Миноблисполкома, а с 2009г. до ареста в апреле 2015г. руководил ОАО «Миноблавтотранс».