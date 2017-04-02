В Минске задержали христианских проповедников и обвинили в «нецензурной брани» 9 2.04.2017, 18:14

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Трое граждан Украины приехали в Минск проповедовать прощение грехов, а оказались на Окрестина.

Освобожденный 2 апреля из Центра изоляции правонарушителей белорусский политик Алесь Логвинец рассказал, что в последней камере, где он сидел, находилось трое граждан Украины — христианских проповедников, приехавших в Минск на теологический семинар, пишет belaruspartisan.org.

Теологический семинар на тему "Секрет прощения грехов и рождения свыше", организованный "Миссией Благая весть", должен был проходить с 21 по 24 марта на втором этаже СОЦ "Олимп" при участии пастора Ким Джон Су из Южной Кореи, а также гостей из Украины.

Без объяснения причин договор об аренде со стороны СОЦ "Олимп" был расторгнут. Организаторы пытались найти новое место для проведения своего семинара.

22 марта неподалеку от площади Якуба Колоса трое граждан Украины — проповедников, которые должны были принимать участие в семинаре, были остановлены милицией за переход улицы в неположенном месте и впоследствии оштрафованы. Однако штрафом для них дело не ограничилось. На украинцев были составлены протоколы за мелкое хулиганство. И за правонарушение, которого они не совершали, гости белорусской столицы получили по 15 суток административного ареста.

По словам Алеся Логвинца, связаться с посольством Украины в Беларуси задержанным разрешили только посредством письма. Дошло ли это письмо до адресата и было ли вообще отправлено — неизвестно. 2 апреля посольство не смогло прокомментировать информацию о задержанных, пообещали, что завтра пресс-секретарь сделает заявление.

Редакции известны данные задержанных. Это Леонид Номерчук из Львова, Ашот Саркисян, 1970 г.р., из Хмельницкого и Владислав Ермолов из Николаева.

Также Алесь Логвинец столкнулся на прогулке в дворике изолятора с двумя "странными", как сказал политик, молодыми парнями из Украины, которые были одеты в тюремные робы, поскольку их одежда была изъята для экспертизы на предмет соприкосновения со взрывчатыми веществами. Другой информации о них пока нет.