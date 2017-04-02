В Армении фиксируют нарушения на выборах

В Армении фиксируют нарушения на выборах1
- 2.04.2017, 18:37
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На проходящих 2 апреля парламентских выборах в Армении на 17:00 полиция зафиксировала 84 сообщения о правонарушениях.
Также в Ереване неизвестные напали на Сисака Габриэляна, корреспондента Армянской службы «Радио Свобода» – «Радио Азатутюн», сообщает currenttime.tv.
Он увидел, как в штабе кандидата от правящей Республиканской партии Армении Акопа Бегларяна раздают деньги, после чего на него набросилась группа людей – они попытались выгнать его на улицу и отняли телефон. Генпрокуратура поручила провести проверку по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста.
Активисты инициативы «Гражданский наблюдатель» зафиксировали около 700 нарушений, сообщает «Интерфакс».
Около 100 случаев связаны с неисправной работой оборудования по регистрации отпечатков пальцев, в более чем 150 случаях была нарушена процедура голосования и в почти 40 – права избирателей; отмечены десятки вбросов бюллетеней. Нарушения зафиксированы и доверенными лицами блока "Выход".
Явка избирателей по состоянию на 17:00 составила около 51%, сообщили в ЦИК.
В Армении 2 апреля проходит всеобщее голосование, по итогам которого будут распределены депутатские мандаты в Национальном собрании. Страна перешла к парламентской форме правления, и именно от этих выборов будет зависеть, какая политическая сила окажется во главе государства. Всего в парламентских выборах принимают участие 9 политических движений и блоков.