В Армении фиксируют нарушения на выборах 1 2.04.2017, 18:37

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На проходящих 2 апреля парламентских выборах в Армении на 17:00 полиция зафиксировала 84 сообщения о правонарушениях.

Также в Ереване неизвестные напали на Сисака Габриэляна, корреспондента Армянской службы «Радио Свобода» – «Радио Азатутюн», сообщает currenttime.tv.

Он увидел, как в штабе кандидата от правящей Республиканской партии Армении Акопа Бегларяна раздают деньги, после чего на него набросилась группа людей – они попытались выгнать его на улицу и отняли телефон. Генпрокуратура поручила провести проверку по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста.

Активисты инициативы «Гражданский наблюдатель» зафиксировали около 700 нарушений, сообщает «Интерфакс».

Около 100 случаев связаны с неисправной работой оборудования по регистрации отпечатков пальцев, в более чем 150 случаях была нарушена процедура голосования и в почти 40 – права избирателей; отмечены десятки вбросов бюллетеней. Нарушения зафиксированы и доверенными лицами блока "Выход".

Явка избирателей по состоянию на 17:00 составила около 51%, сообщили в ЦИК.

В Армении 2 апреля проходит всеобщее голосование, по итогам которого будут распределены депутатские мандаты в Национальном собрании. Страна перешла к парламентской форме правления, и именно от этих выборов будет зависеть, какая политическая сила окажется во главе государства. Всего в парламентских выборах принимают участие 9 политических движений и блоков.