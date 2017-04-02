Ути-ути 2 Алексей Мельников, «Эхо Москвы»

2.04.2017, 18:48

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Алексей Мельников

Нет большей демонстрации бездны между гражданами и начальством, чем интервью главного пресс-секретаря РФ Пескова американской компании ABC.

Общий смысл сказанного – среди высшего российского начальства коррупции нет. Обоснование – раз высшее российское начальство подает налоговые декларации, то и коррупции нет. Как всё просто.

Обратите внимание на адресата интервью Д.С. Пескова – заграница. С народом, которым они правят – высшее начальство объясняться на считает нужным – брезгует им. Ни по «панамскому досье», ни по банковской прачечной, ни по роскошному житью премьера Медведева. «Всё по закону».

Народу дают другое – дубинки в назидание, чтобы не было «арабской весны».

Но на Запад нужно рассказать – потому что это главное для российского начальства – создать впечатление, что в России у него всё хорошо – впечатление там, где деньги российского начальства и связанных с ним бизнесов и находятся. Туда и бежать, в случае чего, захотят – давить вино в Италии.

С другой стороны – что российскому народу басни про налоговые декларации начальства рассказывать? Он хорошо знает, что такое есть российское руководство, его волчьи повадки и цепкие до денег зубы, и как оно у заниматься лакировкой реальности. И ещё наши граждане умеют спрашивать – декларации о доходах дали, а декларации о расходах и их проверка, где?

Вот есть один чиновник – с дорогущим будильником на руке, роскошной жизнью детей в Париже, катанием по Средиземному морю на яхте для миллионеров. Это всё за зарплату?

К тому же, «феодальная» российская система такова, что можно через своих вассалов владеть огромными состояниями, а гражданам показывать безупречные налоговые декларации. Здесь даже и декларации о расходах не помогут. Это, по-моему, утиная история с премьером Медведевым демонстрирует с очевидностью.

Вряд ли объяснения Д.С. Пескова убедят хоть кого-то.

Единственное, что из них следует – начальство и активная часть российского общества расходятся всё больше. Начальство не хочет ничего менять по существу, не понимая, что дело уже не только в коррупции. Активная часть общества больше не верит российскому начальству ни в чем.

Верхи – не хотят и не могут. Низы тоже – не хотят и не могут. Только каждый на свой лад. Вот такая интересная застойная ситуация.

Алексей Мельников, «Эхо Москвы»