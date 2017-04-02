ЦСКА Гончаренко обыграл «Крылья Советов» Скрипченко 1 2.04.2017, 19:00

12,558

Фото: sport-express.ru

Команды белорусских тренеров сошлись в 21-м туре чемпионата России.

В матче 21-го тура чемпионата России ЦСКА на своей арене обыграл «Крылья Советов» — 2:1, передает «Прессбол».

ЦСКА — Крылья Советов — 2:1

Голы: 1:0 — Головин (16). 2:0 — Натхо (68). 2:1 — Паскуато (73).

Белорусский форвард гостей Сергей Корниленко провел весь матч, его соотечественник полузащитник Александр Глеб был заменен на 65-й минуте на Паскуато.

После этого результата ЦСКА, который возглавляет белорус Виктор Гончаренко, занимает второе место в чемпионате, отставая от лидирующего «Спартака», который имеет игру в запасе, на три пункта. «Крылья Советов» Вадима Скрипченко на предпоследней 15-й позиции.