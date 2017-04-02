Система контроля на выборах в Армении не опознала пальцы двух президентов страны 2.04.2017, 19:29

Серж Саргсян

Фото: hayastannews.com

При большом стечении журналистов не были опознаны отпечатки двух президентов страны: первого и действующего.

В Армении в воскресенье проходят парламентские выборы. На фоне спокойного волеизъявления выделяются сообщения об отказе техники, призванной бороться с попытками многократного голосования, сообщает newsru.com.

На участках установили сканеры отпечатков пальцев. Правда, работают они небезупречно: при большом стечении журналистов не были опознаны отпечатки двух президентов страны: первого и действующего.

Как передает Интерфакс, нынешний президент Серж Саргсян не стал комментировать инцидент.

А первый президент страны Левон Тер-Петросян не стал винить технику. Он предположил, что отказ может быть связан с тем, что недавно он занимался сельскохозяйственными работами.

Ранее о проблемах с техническими устройствами на выборах в парламент Армении сообщали наблюдатели. Организация «Гражданин наблюдатель» сообщила о более чем 30 случаях отказа аппаратуры на разных участках. Также зафиксирован ряд случаев воспрепятствования работе журналистов, наблюдателей и доверенных лиц.

Прокуратура Армении по состоянию на 10 утра рапортовала о более чем 300 сообщениях о нарушениях, из которых признаки нарушений подтвердились в 13 случаях: «Шесть касались повторного голосования или голосования вместо другого человека, три — нарушения тайны голосования, три сообщения касались препятствования реализации гражданином избирательного права».

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание, первые после перехода республики на парламентскую форму правления. В выборах участвуют пять партий и четыре партийных блока, всего около 1500 кандидатов.