В РПЦ заявили о необходимости вынести тело Ленина из Мавзолея 17 2.04.2017, 20:06

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Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион отметил, что человек «должен быть похоронен в земле».

Тело Ленина необходимо было вынести из Мавзолея сразу после распада СССР. Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в программе «Церковь и мир», передает РБК.

«Я бы сказал, что мы с этими решениями опоздали уже на четверть века. Их надо было принять тогда сразу же. Когда памятник Дзержинскому с площади Дзержинского убирали, тогда же надо было и вынести тело Ленина из мавзолея», — заявил Волоколамский Иларион. При этом он отметил, что «если этого не сделали тогда», то сейчас нужно дождаться «того момента», когда «вокруг этого вопроса в обществе будет согласие».

Представитель РПЦ подчеркнул, что «имена террористов и революционеров» не должны «увековечиваться в наших городах», памятники «этим людям» не должны «стоять на наших площадях», а «мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение». Он отметил, что человек «должен быть похоронен в земле», поскольку «Мавзолей и мумифицированное тело» это «тот реликт прошлого, от которого давно следовало отказаться».

По мнению Волоколамского Илариона, Владимира Ленина нельзя погребать по «православным обрядам и традициям», поскольку он был «вероотступником и богохульником». Его следует погребать по «тому обряду, который он заслужил».

В январе 2016 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о захоронении тела Ленина в настоящий момент отсутствует в повестке дня.