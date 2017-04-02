Белорус Егор Герасимов стал победителем турнира в Сен-Брие 2.04.2017, 20:10

Егор Герасимов

В финальном поединке белорусский теннисист переиграл немца Тобиаса Камке.

Белорусский теннисист Егор Герасимов выиграл турнир во французском Сен-Брие (призовой фонд - 43 тыс. евро), сообщает БелТА.

Сегодня в решающем поединке белорус, занимающий 404-е место в мировом рейтинге, обыграл немецкого теннисиста Тобиаса Камке (155-й номер рейтинга АТР) на двух тай-брейках - 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

В основную сетку этого турнира Егор Герасимов пробился, преодолев два квалификационных раунда. В первом круге основных состязаний он обыграл австрийского теннисиста Геральда Мельцера (109) - 6:4, 7:5, затем взял верх над итальянцем Симоне Болелли (508) - 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, швейцарцем Марко Кьюдинелли (198) - 7:5, 7:6 (8:6) и французским теннисистом Корентеном Муте (467) - 4:6, 6:4, 6:3.

В парном разряде белорус Андрей Василевский и хорват Антонио Санчич выбыли из соревнований на полуфинальной стадии, уступив датско-немецкому тандему Фредерик Нильсен / Андре Бегеманн - 4:6, 3:6.