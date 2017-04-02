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На выборах в Армении большинство получила правящая партия

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  • 2.04.2017, 20:21
Фото: TACC

В парламент Армении проходят четыре партии, а лидирует правящая Республиканская партия с 46% голосов.

В парламент Армении проходят четыре партии, а лидирует правящая Республиканская партия с 46% голосов, показали данные экзитпола, проведенного компанией Baltic Surveys/The Gallup Organization по заказу телеканала «Еркир медиа», сообщило News.am.

Второе место с 25%, по данным опроса, у «Блока Царукяна». Третью строчку занимает оппозиционный блок «Елк» («Выход») — 10%. На четвертой позиции — Армянская революционная федерация Дашнакцутюн с 5%. Были опрошены 19 130 избирателей. Опросы проводились во всех 13 избирательных округах на 125 избирательных участках.

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать более 5% голосов, партийным блокам — более 7%.

Выборы в парламент Армении прошли 2 апреля. По состоянию на 17:00 по местному времени явка составила составила 50,93%, сообщил ЦИК.

Парламентские выборы проходили по новой системе — исключительно пропорциональной. Избирался минимум 101 депутат сроком на пять лет, еще четыре места зарезервированы для представителей этнических меньшинств. В парламенте уходящего созыва было 131 депутатское место.

Генпрокуратура Армении на 18 часов по местному времени изучила 1317 сообщений о правонарушениях в ходе избирательного процесса, сообщила пресс-служба ведомства. 226 сообщений содержали признаки преступлений.

Выборы знаменуют переход от президентской к парламентской республике. Окончательно он будет оформлен после истечения в феврале 2018 года президентских полномочий Сержа Саргсяна. Согласно новой редакции Конституции, полномочия следующего президента будут исключительно представительскими, а изберет его парламент. Однако уже по итогам парламентских выборов изменится процедура утверждения премьер-министра: его предложит и утвердит партия или коалиция партий, получившая большинство мест в парламенте. Изменение государственного устройства было одобрено на референдуме 6 декабря 2015 года.

Конституционным требованием является формирование по итогам выборов стабильного большинства — 54%, отсутствие которого может привести ко второму туру. Победитель второго тура получит дополнительные мандаты, обеспечив себе стабильное большинство.


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