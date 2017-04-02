Политическая нестабильность в России неизбежна 1 2.04.2017, 20:48

Главное издание Китая написало о слабых местах Путина.

На прошлой неделе во многих городах России прошли крупные антикоррупционные митинги, поводом для которых послужило раскрытие огромных активов премьера Медведева. Это, пожалуй, самые масштабные протестные акции в России за последние пять лет. С приближением даты президентских выборов, российская политика вполне может войти в период неустойчивости, пишет китайское издание orientaldaily.on.cc (перевод - inosmi.ru).

Это митинги были организованы Фондом борьбы с коррупцией. Его создатель, Алексей Навальный, планировал провести протестные акции в более чем 90 городах России, однако 22 из них не были разрешены местными властями. Последние несколько недель критически настроенный против Кремля Навальный упорно старается собрать своих сторонников в основных российских городах. Более того, он объявил о своем намерении баллотироваться в следующем году в президенты.

Россия — одна из самых коррумпированных стран в мире. В списке стран по индексу восприятия коррупции Россия последние годы занимает одно из последних мест. В прошлом году было арестовано несколько крупных взяточников, например министр экономического развития, однако многие считают, что это были лишь политические ходы принесения маленькой жертвы ради крупной выгоды и что самые коррумпированные чиновники по-прежнему в Кремле. Навальный использовал борьбу с коррупцией для поднятия активного политического движения, что вызвало большой резонанс в обществе и дало неожиданные результаты.

На президентских выборах, которые пройдут в следующем году, Путин, несомненно, выдвинет свою кандидатуру, чтобы посостязаться за право остаться на еще один срок. Благодаря высокой степени поддержки кремлевских чиновников и огромной популярности среди населения, если проводить голосование прямо сейчас, то у других кандидатов совершенно нет шанса на успех. Однако у Путина тоже есть слабые места. Слухи о коррумпированности членов его команды наделали много шума, еще чаще новости о безмерном расточительстве кремлевских чиновников встречаются в различных западных СМИ. В то время как на качество жизни российского народа влияет падение цен на нефть и ситуация день ото дня становится только хуже, слухи о коррумпированности чиновников неизбежно приводят к изменению в настроении народных масс.

Однако еще более важно, что западные спецслужбы планирует использовать президентские выборы в России в ответ на урон от прежнего вмешательства России. После того как Трамп был избран президентом США демократическая партия и служба безопасности постоянно твердили о серьезном вмешательстве России в президентские выборы, заключавшемся в тайном подавлении Хиллари Клинтон и поддержке Трампа. Правительства Франции и Германии также заявили о вмешательстве российских спецслужб в выборы в это году. Проще говоря, за зло следует платить злом, и предстоящие выборы в России естественно станут целью западных спецслужб. Некоторые российские СМИ сообщают о том, что за расследованием фонда Навального в отношении Медведева стоит ЦРУ.

Учитывая все внутренние и внешние факторы, выборы президента России, несомненно, станут ярчайшим событием. Политическая нестабильность здесь неизбежна, и антикоррупционные митинги это только начало.