В Канаде продан лотерейный билет с выигрышем в $5,3 миллиона 2 2.04.2017, 21:02

Неизвестный пока житель канадской провинции Онтарио выиграл в популярную национальную лотерею «6 из 49» 7 млн канадских долларов.

Об этом в воскресенье сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей, передает ТАСС.

«Выпавшие номера - 27, 40, 41, 42, 45 и 46. Бонус-число - 20», - уточнили организаторы. Кроме того, еще один житель Онтарио выиграл утешительный приз - 1 млн канадских долларов ($750 тыс.).

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года.

Еще несколько раз в 2015-2017 годах в Канаде были зафиксированы выигрышные джекпоты в размере 60 млн долларов в национальную лотерею Lotto Max. Сумма выигрышей в среднем составила $46 млн.