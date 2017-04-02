Павел Северинец: Сегодняшний режим боится даже слова «Воля» 8 2.04.2017, 21:34

Незаконная, нелегитимная власть боится мирного человека, который с улыбкой и цветами выходит отмечать День Воли.

Об этом заявил сопредседатель Белорусского христианской демократии Павел Северинец, который был осужден 31 марта на 10 суток. «Сегодняшний режим боится даже слова «Воля», - подчеркнул он.

Политик напомнил, что подобные реакции уже были на мирные акции в 2010 году, когда люди протестовали против фальсификации выборов, и в 2011-м, когда были возмущены экономическим кризисом.

«Эта жестокость режима былa мотивирована практически ничем, кроме страха», - отметил он, напомнив, что массовое лжесвидетельство милиционеров в судах - это смертный грех. Павел Северинец также подчеркнул, что и судьи «все прекрасно знали», так как было очень много видео с акции, которые опровергали слова милиционеров.

«Это большой вызов всему белорусскому народу. Когда в массовом порядке происходит вал такого смертного греха, это повод нам всем задуматься, где мы живем. Повод нам всем молиться и за жертв, и за палачей. Это повод нам всем провести границу между добром и злом. 25 марта - это граница между людьми в форме, и теми, кто пришел праздновать День Воли», - добавил сопредседатель БХД.

По его мнению, разгон акции 25 марта был «карательной операцией против собственного народа». «Целью этой операции было не дать людям собраться, запугать людей, чтобы люди не смели протестовать против провальной экономической политики властей и против давления и притеснения, осуществляемого до сих пор в Беларуси», - добавил Павел Северинец.

Вместе с тем, по его словам, люди не испугались, так как и на следующий день выходили протестовать студенты, люди говорили об отсутствии страха в соцсетях. «И это отличает 25 марта 2017 года с прошлых разгонов. Кроме того, никуда не делись причины, по которым люди вышли на День Воли: никуда не делись провальная экономическая ситуация, никуда не делось угнетение», - полагает он.

Политик также призвал к массовой солидарности с задержанными и молитве за них. «Результатом массовых митингов, результатом массового насилия со стороны режима должна стать наша массовая солидарность. Только если мы будем отвечать на насилие солидарностью. Мы сможем победить. Верым! Можам! Пермаожам!»- заявил сопредседатель БХД.