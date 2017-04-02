Вадим Скрипченко: У Гончаренко задача - борьба за чемпионство 2.04.2017, 21:47

Вадим Скрипченко

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал гостевое поражение от ЦСКА в матче 21-го тура чемпионата России.

- Для нас важно, что вторую половину второго тайма мы провели так, как хотели играть изначально. Но мы дали ЦСКА большую фору — 2:0. ЦСКА держал игру под контролем, было тяжело, но путем замен мы оказали давление на соперника и забили гол. Кроме того, были моменты, когда мы могли забить еще раз. К сожалению, не получилось. В целом мы удовлетворены вторым таймом и тем, что забили. Мы хорошо готовы и хорошо смотрелись.

Состоится ли у меня встреча с Гончаренко после матча? Какая может быть встреча?! У него своя задача — борьба за чемпионство. А нам надо сохранить команду в РФПЛ. Каждое очко сейчас на вес золота, — цитирует белорусского специалиста «Прессбол».