Вилейка осталась без света 2.04.2017, 22:14

Из-за повреждения на подстанции «Вилейка» жители ряда населенных пунктов остались без электричества.

2 апреля в Вилейке и прилегающих районах примерно с 15.30 отсутствовало электричество, передает tut.by.

По их информации, «сегодня с обеда из-за аварии на центральной подстанции в Вилейке и районе пропало электричество, не работали магазины, многоквартирные дома остались без воды».

В «Белэнерго» пояснили, что 2 апреля в 15.15 из-за повреждения высоковольтного выключателя на подстанции «Вилейка», отключилась высоковольтная линия электропередачи 110 кВ «Молодечно-Вилейка», частично отсутствовало электроснабжение некоторых потребителей Вилейского, Минского, Мядельского района.

В «Белэнерго» подтвердили, что короткое замыкание на высоковольтной линии и отключение высоковольтного выключателя на подстанции «сопровождалось громким хлопком, который жители могли принять за взрыв».

Чтобы восстановить электроснабжение по этой линии, нужно было ремонтировать саму линию и устранять последствия разрушения выключателя на подстанции.

В настоящее время силами оперативно выездных бригад частично восстановлено электроснабжение потребителей путем выполнения переключений в высоковольтной сети.

В «Белэнерго» подчеркнули, что «все потребители 1-й категории были переведены автоматикой на резерв, или подключены к дизель-электростанциям».