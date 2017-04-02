Экзитпол: Вучич побеждает в первом туре президентских выборов в Сербии 2.04.2017, 22:40

Александр Вучич

После обработки 37,6% бюллетеней действующий премьер-министр страны набирает 58,5%.

Действующий премьер-министр Сербии Александар Вучич побеждает в первом туре президентских выборов в Сербии с результатом в 58,5% голосов. Такие данные привел исследовательский центр Ipsos, передает tass.ru.

Сообщается, что после обработки 37,6% бюллетеней Александар Вучич набирает 58,5%, бывший омбудсмен Саша Янкович идет вторым с результатом в 13,4%. На третьем месте находится политик-пародист Лука Максимович с результатом в 9,5%, за ним следуют экс-глава МИД Сербии Вук Еремич (5,3%) и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (4,4%).

Явка на выборах, по данным штаба Вучича, составила около 55,5%.

Президент Сербии избирается на пятилетний срок и не может занимать этот пост больше двух раз. Главе государства отводятся преимущественно представительские функции, он представляет страну на международной арене, предлагает парламенту кандидатуру председателя правительства, имеет право подписывать и накладывать вето на законы, назначает и отзывает послов, осуществляет помилование и вручает награды, является верховным главнокомандующим вооруженных сил.