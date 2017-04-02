Жители Кричева призвали Лукашенко уйти 2.04.2017, 22:55

Архивное фото

В городе недалеко от райисполкома появилась надпись «Лукашенко, уходи».

Вечером 1 апреля к кричевским журналистам Сергею Неровному и Николаю Гердию наведался участковый инспектор Кричевского РОВД, лейтенант милиции Андрей Шашков. Сотрудника милиции очень интересовало, не журналисты ли «Вольного города» в ночь с 28 на 29 марта сделали надпись краской на асфальте вблизи здания Кричевского райисполкома «Лукашенко, уходи», пишет «Магілеўскі рэгіён».

По словам редактора газеты «Вольный город» Сергея Неровного, надпись была сделана на улице Карла Либкнехта, и поступок неизвестного лица получил широкий резонанс в Кричеве. Лейтенант Шашков позвонил журналисту вечером и предложил встретиться. Встреча состоялась в беседке около дома, в котором проживает Сергей Неровный. Участкового интересовало, не из круга ли знакомых журналиста «автор» надписи. По итогам беседы был составлен протокол опроса.

Редактор «Вольного города» считает, что в появлении надписи вблизи местного райисполкома «Лукашенко, уходи» во многом виновата сама местная власть. Социально-экономическая ситуация в Кричеве ухудшается уже много лет подряд, но при этом люди не имеют никакой возможности выразить свое мнение на этот счет вслух, потому что всякое «инакомыслие» прерывается сразу же. Поэтому люди просто вынуждены выражать свое мнение через вот такие надписи.

После посещения С. Неровного лейтенант А. Шашков уже поздним вечером пожаловал к журналисту газеты «Вольный город» Николаю Гердию. Лейтенанта опять же интересовала хоть какая-то информация по поводу происшествия около Кричевского райисполкома, и им также был составлен протокол опроса М. Гердия.

По словам журналиста, в протоколе он сделал специальное уточнение, что Лукашенко в Кричеве подставляет именно местная власть, которая привела город в упадок. Также Николай Гердий проинформировал участкового, что кричевские активисты сейчас ведут сбор подписей за отставку председателя местного райисполкома Василия Сысоева, который, по мнению людей, абсолютно не справляется с руководством районом.

По информации издания, сотрудники Кричевского РОВД в последние дни также разыскивали некоторых местных общественных активистов. Вероятно, их также собираются опросить на предмет причастности к появлению надписи «Лукашенко, уходи».