Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Северной Корее 7 20.04.2017, 7:41

Предложенная США резолюция осуждала ракетные испытания КНДР.

Россия в среду заблокировала подготовленное США заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее последний запуск северокорейской ракеты, сообщает «Голос Америки».

В заявлении говорилось, что незаконная деятельность Северной Кореи в сфере баллистических ракетных технологий ведет к созданию систем доставки ядерного оружия и «значительно увеличивает напряженность в регионе и за его пределами».

Предполагалось, что совет также потребовал бы от Пхеньяна «немедленно прекратить дальнейшую деятельность в нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности и в полном объеме соблюдать свои обязательства в рамках этих резолюций».

В заявлении содержалось требование, чтобы «Корейская Народно-Демократическая Республика не проводила дальнейших испытаний».

Члены совета выразили обеспокоенность, что Пхеньян отвлекает ресурсы на создание ракет и бомб, в то время как население испытывает «значительные неудовлетворенные потребности».

Пока неясно, почему Россия заблокировала заявление, которое практически совпадало с февральским заявлением совета, которое Россия одобрила, осудив другие испытания баллистических ракет.

Постоянное представительство России при ООН заявило, что документ «содержал ряд ранее несогласованных формулировок, обычных для осуждения произведенных КНДР ракетных испытаний».

«В частности, из стандартного текста были удалены слова «через диалог» (through dialogue) применительно к поиску путей урегулирования ситуации на Корейском полуострове, – говорится в комментарии постпредства. – Как известно, эти слова являются цитатой из пункта 48 последней резолюции СБ ООН 2321 по санкциям в отношении КНДР, единогласно принятой Советом в 2016 году. Более того, раньше никаких сомнений у американской делегации эта формулировка не вызывала. Когда мы потребовали восстановления этого «согласованного языка», имеющего важное политическое значение, выразив готовность к дальнейшей работе с авторами проекта, делегация США без объяснения причин свернула работу над документом, заявив о том, что Россия заблокировала заявление для прессы».

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует вести заседание Совета Безопасности ООН по Северной Корее на следующей неделе. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш проинформирует членов совета о ситуации.

Посол США Никки Хейли предостерегла Северную Корею от того, чтобы «затевать драку» с США.

«Мы уже заявляли максимально четко: мяч на их стороне. Но им не следует пытаться разыграть его», – сказала она.