Чиновница из Бобруйского райисполкома воровала в особо крупном размере 2 20.04.2017, 7:49

Благодаря бухгалтерским махинациям было присвоено около $13 тысяч.

Суд Кировского района Могилевской области вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности управления делами Бобруйского райисполкома. Судили П. по трем уголовным статьям, сообщает пресс-служба Могилевского областного суда.

Суд установил умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере и преступную схему.

П. работала начальником отдела бухгалтерского учета и злоупотребляла полномочиями: на служебном компьютере вносила заведомо ложные сведения в бухгалтерские документы по начислению и выплате заработной платы и других платежей, незаконно производила перечисления денежных средств с расчетного счета Бобруйского райисполкома на карт-счет, оформленный на свое имя.

Доказано, что обвиняемая похищала деньги путем составления заведомо ложных расходных кассовых ордеров о выплате ей лично денежных средств в качестве заработной платы, премий, материальной помощи, отпускных и единовременного пособия на оздоровление, а также о выдаче денежных средств из кассы работникам исполкома, неосведомленным о ее преступной деятельности, выполняя в расходных кассовых ордерах подписи за этих лиц.

За период времени с 09.01.2013 по 25.04.2014 совершила хищение денежных средств Бобруйского райисполкома на общую сумму 188 790 320 рублей, что с учетом деноминации составляет 18 879 рублей 3 копейки, или 1 258,6 базовых величин, и образует особо крупный размер.

В период времени с 24.10.2014 по 25.05.2015 П. путем составления заведомо ложных бухгалтерских документов по выплате заработной платы и других платежей незаконно производила перечисления денежных средств с расчетного счета Химовского сельского исполнительного комитета на карт-счет, оформленный на свое имя, в результате чего завладела денежными средствами Химовского сельского исполнительного комитета на общую сумму 27 364 181 рубль, что с учетом деноминации составляет 2 736 рублей 42 копейки, или 152,02 базовых величин.

Гражданка П. также незаконно получила в кассе первичной профсоюзной организации Бобруйского райисполкома денежные средства на общую сумму 38 676 650 рублей (с учетом деноминации составляет 3 867 рублей 67 копеек).

П. признана виновной в завладении имуществом, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, (хищении путем злоупотребления служебными полномочиями) в особо крупном размере; в завладении имуществом, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, совершенном повторно; во внесении должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления.

П. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.