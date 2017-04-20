План по вмешательству РФ в выборы в США разработал институт во главе со скандальным Решетниковым 20.04.2017, 8:17

Американская разведка нашла конфиденциальные документы института, контролируемого лично Путиным.

Российский институт стратегических исследований (РИСИ), контролируемый президентом РФ Владимиром Путиным, разработал план по вмешательству в президентские выборы в США для победы Дональда Трампа, а также подрыва доверия американцев к избирательной системы страны.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех действующих и четырех бывших чиновников США (перевод – gordonua.com).

Источники ссылаются на два конфиденциальных документа российского института, на основании которых разведка США сделала такой вывод.

Reuters пишет, что данный институт возглавляют отставные высокопоставленные российские чиновники внешней разведки, назначенные администрацией Путина.

Отмечается, что первый документ рекомендовал Кремлю начать пропагандистскую кампанию в социальных сетях и государственных СМИ, чтобы побудить американцев избрать президента, который займет более мягкую позицию по отношению к России, чем Барак Обама.

Во втором документе говорилось о том, что выборы, скорее всего, выиграет кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон. По этой причине, говорилось в документе, было бы лучше, если бы Россия прекратила пропаганду Трампа и вместо этого активнее внедряла новости о фальсификациях на выборах, чтобы нанести ущерб репутации Клинтон.

Американские чиновники говорили на условиях анонимности из-за секретного статуса документов. Они также отказались сообщить, как США получили эти документы.

Пресс-секретарь Путина и РИСИ не ответили на просьбу о комментарии.

Напомним, что в прошлом году, когда состоялись выборы, РИСИ возглавлял генерал-лейтенант Леонид Решетников. Который «прославился» своим заявлением, что Беларусь — это часть России, а белорусский язык был «создан» постановлением ЦК ВКП(б) в 1926 году.

В феврале этого года Решетников ушел в отставку, передав полномочия бывшему главе Службы внешней разведки Михаилу Фрадкову.