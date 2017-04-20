Рейтинг самых дорогих хобби белорусов 20.04.2017, 8:22

Некоторые увлечения за год «тянут» на стоимость квартиры в Минске.

Издание kyky.org сделало подборку хобби самых дорогих хобби белорусов.

№1. Парашютный спорт и адреналиновая зависимость

Кадр из фильма «Зона высадки»

Чтобы стать парашютистом, необходимо научиться владеть своим телом в свободном падении. В Беларуси есть курсы, где вас этому научат, – стоят они около двух тысяч долларов. Только после успешного прохождения вам разрешат почувствовать воздух самостоятельно. Далее начинаются не менее серьезные расходы: одна стоимость парашютной системы обойдется от 5 тысяч до 20 тысяч (да, долларов). По сравнению с этим на экипировку уйдут почти копейки, а самым дорогим будет только шлем – стоит он от двух тысяч долларов. Вроде оделись, купили парашют, а расходная планка не собирается снижаться. Каждый прыжок обойдется в 40-50 долларов, а в день любитель-парашютист делает по 4-5 прыжков (калькулируем: в день тратим «на воздух» до 250 долларов). Добавляем к этим расходам аренду самолета – это 200 долларов в день. В сезон, то есть когда в Беларуси тепло, средний любитель совершает от 200 до 400 прыжков. Как шутит инструктор по прыжкам Павел Близнюк, в год можно легко «напрыгать» однокомнатную квартиру.

№2. Яхтинг для романтиков, для которых и Минское море – море

Джуд Лоу и Джанкарло Джаннини в рекламе Johnnie Walker

Какую квартиру в Минске вы можете купить за 30, 40 или 100 тысяч долларов

Для яхтинга, как и для парашютного спорта, белорусское лето слишком короткое. Поэтому те, кто прикипает душой к волнам, отправляется кататься под парусом еще в какую-нибудь Адриатику или на Средиземное море. Сейчас на Минском море до первого июня заниматься могут только спортсмены, а любители ветра в парусах должны ожидать окончания нереста. Вопреки сложившимся стереотипам, яхтинг не всегда требует огромных денежных вложений (арендовать яхту на 10 человек можно за 50-70 рублей в час на Минском море), а для того, чтобы освоить основы спорта, необязательно уезжать за границу — теоретические лекции и учебные занятия проходят в Беларуси (есть даже несколько школ). «Государственная» цена обучению яхтингу с недельным выездом на Адриатику обойдется вам в 1,5 тысячи рублей. Белорусы в основном покупают подержанные парусные яхты до 50 тысяч долларов. Но цена яхты во много зависит от компании производителя и растаможки. Отдельная графа расходов – содержание яхты: например, сломается мачта – минус 1000 долларов из вашего кошелька. Расходниками считаются веревки, тросики – на них пару сотен придется выкладывать постоянно, обслуживание двигателя (в сезон на него уходит около 1000 долларов), залатать парус – тоже примерно 1000 долларов. А еще погрузка на воду, хранение яхты, мойка, полировка… Так недалеко и пиратом стать.

№3. Конный спорт для любителей бороться с трудностями

Кадр из сериала «Острые козырьки»

Конкур, выездка, скачки – увлечение конным спортом непредсказуемо, сложно и дорого одновременно. Если вы участвуете в выступлениях (даже любительских) и готовитесь к ним, то вам, скорее всего, надо будет либо приобрести свою лошадь, либо взять ее в аренду у спортсмена. Простой лошади в конюшне в Ратомке и ее обслуживание стоит порядка 300 долларов в месяц, причем, корм в эту сумму не входит. Это дорогой формат для тех, кто хочет иметь свою лошадь или кто не готов ездить на прокатных животных. А так в Ратомке в прокате все бюджетно: одно занятие стоит 25 рублей в выходные дни. Самое сложное – это достать амуницию в Беларуси. Любители говорят, что есть один несчастный магазин, в котором никогда не бывает размеров. Экипировка – прежде всего сапоги, стоимость которых начинается от двухсот долларов, а цены на фирменные или брендовые уходят в бесконечность. Самое главное в экипировке – это шлем, стоимость которого начинается от 50 долларов. Занятие с личным тренером в конно-спортивном центре обойдется от 15 долларов в час, в зависимости от квалификации тренера. Но самые крупные затраты начинаются, когда ваша лошадь выходит на пенсию: по истечению срока спортивной карьеры мало кто может ее отправить на мясо, к ней привыкают, животное становится другом, нуждается в особом уходе. С годами содержание лошади обходится еще дороже – она начинает болеть. Услуги ветеринара стоят сумасшедшие деньги, и там уже не 300 долларов в месяц отдаешь, а всю тысячу.

№4. Охота: когда поддаешься животному инстинкту

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

Частенько охотники оправдывают свое хобби тем, что охота способствовала появлению человека разумного – физически и интеллектуально. Мы не будем никого осуждать, наша задача – подсчитать, сколько это стоит. Так вот охота – это недешево, особенно если она превращается в спорт. Пострелять дичь и добыть лося или оленя сегодня можно только при наличии государственного удостоверения на право охоты. Чтобы его получить, надо пройти специальное обучение, цена которого – около 150 рублей. Новичок обычно приобретает гладкоствольные оружия, стоимость которых начинается от 150 долларов (б/у ТОЗ-34 1981 года выпуска), а новое ружье МР 27 обойдется в сумму около 200-250 долларов. Конечно, есть коллекционные ружья, как Иж-58, за которые можно выложить 500 долларов (причем выпуск будет 1958 года). Карабины (нарезные) могут стоить от 500 до 8500 долларов в зависимости от производителя: цены на иностранные модели начинаются от 2500 (Браунинг, Ремингтон, например). Даже в каменном веке на животное не шли с голыми руками, а сейчас еще и приобретается дополнительный «обвес»: прицел ночного видения за 500 долларов, тепловизор за 2500 долларов. Завалить оленя или лося стоит 500 долларов, косулю – 200 долларов. За диких кабанов с африканской чумой вам еще доплатит охотхозяйство. То есть теоретически на охоте можно даже заработать. Тем не менее, разжигать в себе убийственный инстинкт – дорогое хобби.

№5. Гольф: день физкультуры, и только вечером – виски и сигара

Кадр из фильма «Рок-н-рольщик»

Гольф – элитный вид спорта, хотя, как оказалось, в него уже играют даже таксисты в Чехии. Не самый дорогой вид спорта и в Беларуси. Любитель гольфа Андрей Кучмарев говорит, что по расходам это почти как кататься на китайском велосипеде. Чтобы начать играть в гольф, необходимо пройти трехдневный курс Greenfee, где вас научат этикету, правилам игры и объяснят, как держать клюшку в руках, чтобы вы не дай бог не испортили дорогущий газон. Только с этим сертификатом вас пустят на поле в любом клубе в любой стране. Курс в Беларуси стоит около 150 долларов. Ну, и конечно, экипировка: обувь для гольфа стоит 50-70 долларов, юбку или брюки можно подобрать из своего гардероба. А вот «бэк» с 9 стандартными клюшками можно купить от 200 долларов. Причем Андрей Кучмарев советует на разоряться на дорогущие фирмовые клюшки, потому что они – как инкрустированный бриллиантами айфон. Понты да и только. Аренда поля зависит от его размера и количества лунок, поэтому стоимость начинается от 30 евро и доходит до 400 евро в день. Некоторые думают, что игра в гольф – это сигары и виски. Оказывается, что вас ждет та еще физкультура: проходить в день вы можете по 12 км, таская за собой по полю 20-килограмовую сумку с клюшками. А сигара и виски – уже вечером.