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Наталья Папкова: Не считаю белорусскую систему правосудием и игнорирую ее

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  • 20.04.2017, 8:33
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Наталья Папкова
Фото: «Радыё Свабода»

Активистка призвала международные организации следить за действиями режима по отношению к ней и гражданам Беларуси.

Об этом активистка оргкомитета Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) и «Молодой Беларуси» Наталья Папкова написала в «Фейсбуке».

«Я, Папкова Наталья Ивановна, обращаюсь к белорусской и к международной общественности - против меня развязан персональный террор со стороны КГБ, милиции, карательной психиатрии.

19 апреля по сфабрикованному делам меня осудили на очередные 15 суток. Это сделано не только чтобы не дать мне участвовать в акции 1 мая, но и чтобы сломать психологически как активиста.

Заявляю, что не считаю белорусскую систему правосудием, а потому игнорирую ее приговоры.

Я прошу чтобы международные организации наблюдали за моей жизнью и событиями, которые происходят со мной».


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