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В Витебске вызвали саперов из-за рюкзака с пожеланиями счастья

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  • 20.04.2017, 8:39
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Фото: Дмитрий ОСИПОВ

Неизвестный оставил рюкзак с интересной запиской на остановке общественного транспорта.

В Витебске на остановке общественного транспорта «Площадь Свободы» около торгового центра Марко-Сити нашли бесхозный рюкзак. Прохожие сообщили о подозрительном предмете в правоохранительные органы, пишет kp.by.

Рюкзак обнаружили в 13.11 19 апреля. На место сразу же прибыли спасатели, милиция, сотрудники Следственного комитета, саперы. Остановку оцепили. Для обследования подозрительного рюкзака применяли служебную собаку.

Рюкзак обследовали с применением служебной собаки.
Фото: Дмитрий ОСИПОВ.

В рюкзаке оказалось лишь несколько маркеров, а к нему была прикреплена свернутая записка. В ней неизвестный написал, что этот рюкзак побывал во многих странах и пожелал счастья тому, кто найдет его и заберет себе. Автор записки указал, как найти его в социальных сетях.

Прохожие заметили бесхозный рюкзак на остановке и вызвали милицию.
Фото: Дмитрий ОСИПОВ.

-Правоохранительные органы ищут автора записки, чтобы прояснить некоторые обстоятельства и дать правовую оценку инциденту, - прокомментировала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Правоохранительные органы ищут того, кто оставил "счастливый" рюкзак на остановке.
Фото: Дмитрий ОСИПОВ.

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