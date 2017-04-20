Виктория Бэкхем получила орден Британской империи 20.04.2017, 8:43

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Награду вручал лично принц Уильям.

Накануне в Букингемском дворце в Лондоне прошла официальная церемония награждения кавалеров ордена Британской империи. В числе получивших награду была и супруга футболиста Дэвида Бэкхема Виктория, сообщает BBC.

Награду Виктория Бэкхем получила из рук принца Уильяма. Она была удостоена ордена в знак признания ее выдающейся карьеры в индустрии моды. Церемония прошла в присутствии ее супруга, который стал кавалером этого же ордена в 2003 году. В 2004 году знак отличия ордена ему вручила лично королева Великобритании Елизавета II.

Виктория Бэкхем получила ордена Британской империи из рук принца Уильяма

Фото: Yui Mok / PA via AP

Орден Британской империи существует с 1917 года. Им могут награждаться как военные, так и гражданские лица. В 2015 году кавалером ордена за успехи в кинематографе стал британский актер Бенедикт Камбербэтч.