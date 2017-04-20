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В Харькове пророссийского депутата с позором вышвырнули из зала заседаний

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  • 20.04.2017, 8:54
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На заседании местного городского совета разразился громкий скандал.

В Харькове разразился скандал на очередном заседании местного городского совета: пророссийского экс-депутата Андрея Лесика силой вышвырнули из зала заседаний, где бывший депутат пытался присутствовать уже после досрочного окончания его полномочий, сообщает dialog.ua.

Указанный депутат постоянно отстаивал идеи дружбы с Россией, одновременно выступая на кремлевских телеканалах.

На заседаниях городского совета Харькова Лесик постоянно демонстрировал свою пророссийскую позицию, комментируя войну на Донбассе.

При этом на внеочередной сессии харьковского городского совета большинством голосов было проголосовано решение лишить его депутатских полномочий, однако сегодня он попытался попасть в зал заседаний, после чего охрана просто вынесла его со скандалом и криками.


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