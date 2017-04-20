«Ювентус» и «Монако» вышли в полуфинал Лиги чемпионов 20.04.2017, 9:07

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Из двух полуфиналистов результативную победу в последнем матче одержал только французский клуб.

«Ювентус» в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов сыграл в гостях вничью с «Барселоной» — 0:0. В первом матче туринцы выиграли со счетом 3:0, поэтому по сумме двух встреч они и вышли в полуфинал, сообщает pressball.by.

«Барселона» (Испания) — «Ювентус» (Турин, Италия) — 0:0

«Монако» в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов на своем поле победил дортмундскую «Боруссию» — 3:1. В первом поединке также был сильнее французский клуб (3:2), который и вышел в полуфинал.

«Монако» (Франция) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 3:1

Голы: 1:0 — Мбаппе (3). 2:0 — Фалькао (17). 2:1 — Ройс (48). 3:1 — Жермен (81).