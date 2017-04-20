Глава Советского района: Денег мне хватает 32 20.04.2017, 9:20

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Юрий Трущенко

Фото: tut.by

Зарплату чиновника Юрий Трущенко считает стимулом для привлечения молодежи во власть.

С главой Соетского района Минска Юрием Трущенко побеседовали журналисты tut.by.

О турецком отеле: «Будут приняты все меры понуждения»

Журналисты встретились с чиновником возле бывшего полиграфкомбината на площади Якуба Коласа, где подконтрольная турецкому холдингу «Ирада» компания «Минск Принцесс Отель» должна построить гостиницу. Правда, инвестдоговор с ней расторгли еще год назад. Договор же на проектирование и строительство не заключен до сих пор, говорит глава района.

— Там есть определенные нюансы, по которым проходят переговоры между городом и «Минск Принцесс Отелем». И, насколько я понимаю, сегодня у инвестора есть определенные финансовые трудности с реализацией данного проекта. Думаю, именно с этим и связана задержка.

За время, что идут переговоры, здание полиграфкомбината обветшало. Трущенко говорит, что инвестору выдано предписание. Согласно ему, застройщик уже натянул сетку, чтобы части здания не обрушились на тротуар.

— Также субъект хозяйствования должен отбить все части фасада, которые угрожают осыпаться, и привести фасад в порядок. Если субъект не выполнит предписание в ближайшее время, есть процедура привлечения к административной ответственности. Поэтому будут приняты все меры понуждения, которые есть у администрации Советского района.

О бизнес-центре у Куропат: «Оснований для предоставления компенсационной площадки инвестору не имеется»

Еще один инвестор остановил работы в Советском районе по другим причинам. Речь идет о компании «Белреконструкция» бизнесмена Игоря Онищенко, которая собиралась построить бизнес-центр недалеко от Куропат. Инвестор решил не возводить объект на улице Мирошниченко из-за протестов активистов.

— Цель активистов мне непонятна, ведь то место, на котором планировали строить объект, находится за много сотен метров от мест захоронений. Повлиять на историко-культурную ценность Куропат эта стройка не могла. И разрешительные документы там в порядке. Никаких нарушений по выделению участка я там не вижу.

Но несмотря на это, Онищенко решил остановить стройку. Трущенко называет такое решение правом инвестора. Мы же интересуемся, будет ли район каким-то образом содействовать предоставлению «Белреконструкции» компенсационного участка.

— Я считаю, что никаких оснований для этого нет. Это предпринимательский риск. А иначе другой инвестор придет и скажет, мол, я передумал строить, дайте мне другой участок. Для этого должна быть очень веская причина: какая-то сила, которая мешает ему реализовывать проект. А на выделенном участке его можно реализовывать.

О торговле в переходе: «До трех базовых штраф, куда уже лояльнее?»

В переходе на Якуба Коласа в выходные часто бывает и пройти проблематично.

— Сейчас здесь минимум [нелегальных торговцев] потому, что мы регулярно проводим рейды. Вот как раз то, о чем идет речь. Гражданку предупреждают, что здесь торговля запрещена.

Глава района показывает на милиционера, который подошел к женщине. Та сразу бросилась убегать, но забыла снять с двери кофты, развешанные на продажу. Возвратившись за ними, женщина начала говорить, что это старые вещи.

Продавец лотерейных билетов подтверждает, что гоняют нелегальных торговцев здесь по несколько раз в день. Трущенко говорит, что в прошлом году в районе оштрафовали около 500 нелегалов, а в этом уже примерно 85.

— До трех базовых штраф, куда уже лояльнее? Но люди сознательно идут на нарушение, понимая, что это запрещено. Все равно пытаются выдать новые вещи за бэушные, а чужую продукцию — за свою.

Для продающих же собственную продукцию пенсионеров есть свободные места даже на Комаровке, добавляет Трущенко. А в плане борьбы с нелегалами он солидарен с чиновниками из других районов. Считает, что помочь в этом может увеличение верхней планки штрафа и расширение числа должностных лиц, которые могут составлять протоколы за торговлю в незаконных местах.

— Возможно, этих мер будет достаточно, чтобы побороть данное зло. И на сегодняшний день в горисполкоме вырабатываются меры по изменению ситуации, связанной с нелегальной торговлей.

О ЦУМе: «Не считаю себя древним, и меня такой формат торговли устраивает»

Не понимает глава района и тех, кто покупает продукты и вещи буквально с земли. Сам Трущенко с семьей очень любит ЦУМ. Говорит, что на третьем этаже они семьей часто покупают одежду для ребенка.

— Мне кажется, формат выбирает потребитель. Если бы ЦУМ людям не нравился, то они бы сюда не ходили. А посмотрите, насколько сейчас здесь больше покупателей, чем в том же «Импульсе». Я не отношу себя к совсем уж древним, но меня тоже этот формат устраивает.

В ЦУМе Юрий Трущенко часто покупает одежду и для себя. Практически всё на нем белорусское: костюм «Комминтерн», обувь «Марко», рубашка «Элиз» и часы «Луч».

О выходных: «Да, я могу сходить в субботу в бар выпить пива»

Примечательно, что в гардеробе главы Советского района вообще нет джинсов. В выходные тоже в костюме?

— Дело в том, что в субботу я обычно объезжаю район. Сажусь в свою личную машину и проверяю, как те или иные службы выполнили поручения. Также могу выехать и посмотреть что-то по тем вопросам, которые поступили в субботу на прямую линию. А в воскресенье я выборочно проверяю выполнение своих субботних поручений, чтобы подготовиться к планерке с коммунальными службами в понедельник.

Получается, что как таковых выходных у главы района нет?

— Да, я могу сходить в субботу в бар. Но выпить и выпить лишнего — это разные вещи. Ведь выбрав эту работу, я считаю, что я всегда должен быть в форме. Телефон я не выключаю ни днем, ни ночью. Я считаю, что я всегда на работе.

Результаты работы района в виде наград можно увидеть на установленном в прошлом году стенде в администрации

О зарплате и стимулах: «Конечно, всегда хочется получать больше»

Трущенко говорит, что остается на связи и когда уходит в отпуск. Последний, к слову, он провел в Минске. Да и вообще за границей чиновник бывал лишь пару раз — отдыхал под Одессой. Командировки — только в Россию. Рабочий день с 8.00 до 20.00. Соответствует ли зарплата чиновника объему задач и ответственности?

— Конечно, всегда хочется получать больше. Но, с моей точки зрения, в сегодняшней экономической ситуации, которая сложилась во всем мире, и для работы, которую сегодня выполняю, заработная плата вполне соответствует. Не могу сказать, что мне не хватает денег.

Зарплату госслужащего Трущенко считает в том числе дополнительным стимулом для привлечения молодежи во власть.

— Для тех, кто оказывался в ситуациях, когда на его работе заработная плата не выплачивалась вообще или выплачивалась не в заранее оговоренном объеме, это стимул.