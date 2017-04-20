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Гимнастка сорвалась с высоты при исполнении номера в Минском цирке

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  • 20.04.2017, 9:39
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Фото: Dmitry Postnov

Несмотря на ЧП шоу решили продолжить.

В минском цирке во время выступления из-под купола сорвалась гимнастка. Об этом tut.by сообщили читатели.

«Без страховки летала, партнер не удержал. Выносили с манежа на руках…» — сообщила подробности минчанка Анастасия.

По словам девушки, представление продолжилось. В перерыве между номерами шпрехшталмейстер объявил зрителям, что артистка в сознании.

Как сообщается на сайте цирка, сейчас там идет программа «Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город».

Как рассказали сотрудники цирка со ссылкой на медиков, по предварительной информации, у девушки сломана рука, также она получила сотрясение мозга.

По словам цирковых, гимнастке очень повезло, ведь упала она с высоты пяти метров на пластик, которым устлан манеж.


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