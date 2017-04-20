Польша надеется на сотрудничество CША в деле об авиакатастрофе под Смоленском 1 20.04.2017, 10:05

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Фото: EPA

Об этом заявил Витольд Ващиковский после встречи с Рексом Тиллерсоном.

Польша надеется на помощь США при подаче жалобы на Россию в международный суд по делу о смоленской катастрофе. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передает РИА Новости.

«В деле о катастрофе под Смоленском нас интересует всякая помощь. Техническая, помощь в следствии, также помощь политическая в виде давления на Москву», – сказал он.

Ващиковский отметил, что Польшу также интересует юридическая помощь, поскольку в планах властей направить в международный суд жалобу в случае отсутствия сотрудничества с российской стороной.

По словам министра, госсекретарь США осведомлен о претензиях, которые Польша предъявляет России в деле о смоленской катастрофе. Варшава надеется, что Тиллерсон «посмотрит свежим взглядом на ситуацию и сможет помочь».