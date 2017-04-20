Власти сократили строительство жилья 3 20.04.2017, 10:10

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Ввод жилья в эксплуатацию за первый квартал сократился на 11,8%.

Строительств жилья в Беларуси продолжает сокращаться. За первый квартал было введено в эксплуатацию на 11,8% меньше, чем год назад, или 994,1 тыс. кв.м, пишет belmarket.by.

Превышение объемов ввода жилья зафиксировано только в Брестской области, где в первом квартале было сдано 206,7 тыс. кв. м, или на 3,5% больше, чем год назад. Сильнее всего строительство сократилось в Могилевской области, где объемы ввода упали на 36,1% до 74,3 тыс. кв. м.

Ввод в эксплуатацию жилья, построенного с господдержкой в первом квартале составило 168,3 тыс. кв. м., что на 28,6% меньше, чем год назад. В Минске так было построено всего 9,3% тыс. кв. м., что на 66,5% меньше прошлогоднего показателя. В Витебской области ввод в эксплуатацию жилья с господдержкой составил 28,9 тыс. кв. м и вырос в 2,74 раза.

Объем подрядных работ в строительстве за первый квартал сократился на 7,3% до 1,497 млрд рублей.