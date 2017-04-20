До дефолта осталось недолго 6 Максим Гацак, БДГ

20.04.2017, 10:35

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В Нацбанке рассказали, откуда деньги на погашение долга за газ.

Для погашения Беларусью долга за поставки российского газа в размере 726,2 млн долларов деньги взяли из золотовалютных резервов страны.

Как заявил 19 апреля на конференции «Цифровой банкинг» в Минске первый зампредседателя правления Нацбанка Тарас Надольный, резервы якобы «не снизятся», потому что Нацбанк работает над тем, чтобы использовать «другие инструменты» привлечения ресурсов.

«Облигации выпускаем; Министерство финансов тоже работает на рынках. Поэтому резервы не снизятся, все будет нормально», — сказал Надольный.

По его словам, деньги были направлены частично из ЗВР, частично — из текущей ликвидности, которая не относится к резервным активам, поэтому недостаток, который ушел из резервов, удастся компенсировать.

Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились. Россия даже резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года. При этом в начале газового конфликта премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что цена российского газа для нас должна составлять 80 долларов за тысячу кубометров.

В итоге конфликт затянулся более чем на год, пока на встрече президентов двух стран, прошедшей 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге, не были урегулированы все вопросы по поставкам нефти и газа. При этом белорусская сторона полностью признала и погасила газовый долг, который превысил 700 млн долларов, а цены на газ для Беларуси в 2018 году снизится только до 129 долларов.

Между тем если на погашение долга «ушла» валюта из собственных резервов, а российский кредит в $1 млрд так и останется в статусе «обещанного», как и помощь от ЕФСР, банкротства белорусской экономической модели в виде дефолта (отказа платить по долгам) останется ждать недолго: без внешней подпитки модели валютные резервы исчерпались бы полностью к концу года даже без оплаты газового долга, ведь еще в конце марта объем международной ликвидности был меньше суммы предстоящих в ближайшие 12 месяцев выплат по валютным обязательствам.

Максим Гацак, БДГ