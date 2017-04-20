На протез герою Марша протеста собрали тысячу долларов 20.04.2017, 10:45

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Фото: «Радыё Свабода»

Николай Кричко пришел 11 марта на «Марш нетунеядцев» в центр Пинска и обратил на себя внимание.

Тогда он рассказал «Свабодзе», что много лет передвигается на одной ноге, потому что не может заказать качественный протез: пенсия мизерная, а искусственная нога дорогая.

Справедливости ради, говорит Николай Кричко, раз в два года государство обеспечивает его протезом. Но пользоваться им невозможно: устройство, которое выдают в центре социального обслуживания, громоздкое и тяжелое. Инвалид жалуется, что ходить с ним практически нельзя, в лучшем случае можно выдержать 10-15 минут.

Некоторое время назад пенсионер сам начал собирать деньги на импортный аналог - современный, легкий, удобный. Однако его сбережения не успевали за ростом цен:

«И такая взяла обида, такая злоба закипела внутри, что решил возмутиться несправедливостью», - пояснил Николай Кричко свое участие в «Марше нетунеядцев».

Почему в Литве протез стоит 1000 долларов, а в Беларуси - 3000?

Помочь организовать сбор средств взялся гомельский правозащитник Леонид Судаленко. По его словам, протез европейского качества с коленным суставом стоит более 6 тысяч рублей. По крайней мере, такой счет выставили в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре. Хотя сначала якобы была речь о сумме существенно меньшей:

«Конечно, мне трудно понять медицинские нюансы, но, по-видимому, базовая модель имеет одну цену, а персонально подогнанная - уже совсем другую. Так же, как и автомобили в салонах: одна и та же модель в зависимости от комплектации может существенно отличаться в цене. Опять же, предварительно он должен пройти обследование, которое, судя по всему, также включается в стоимость. Конечно, если бы поехал в магазин, выбрал и купил ... Но ведь это не обувь, намного все сложнее. Нужен индивидуальный подход, медицинский осмотр, может придется и полежать немножко. Прежде всего на эти вопросы хотел бы получить ответ компетентных лиц, чтобы понятно разложили по полочкам».

Некоторые комментаторы в социальных сетях возмущаются: мол, в Беларуси протез стоит 3 тысячи долларов, тогда как в соседней Литве аналогичный - тысячу с небольшим.

«Взял врач какую-то импортную книжку, начал подсчитывать узлы, - говорит Николай Кричко о том, как недавно ездил в Минск снимать мерку. - В итоге насчитал 6144 рубля и 20 копеек. Хотя ранее сумма фигурировала втрое меньше, поэтому я сам удивился: почему так дорого? Конечно, можно найти и дешевле вариант, российский. Но такой мне и бесплатно делают, только ходить невозможно. Тот специалист также согласился. Говорит, я вам сделаю мягкую основу. Показал, как все выглядит на картинках. Заверил, что буду ходить как следует».

В Беларусь едут за протезами, - ортопедический центр

Заместитель генерального директора по экономике в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре Андрей Войтик: цена складывается из стоимости отдельных узлов, которые заказываются за рубежом, а уже здесь собираются под конкретный заказ. Чем более сложный случай, тем дороже протез, особенно если требуется коленный сустав. Базовый вариант может стоить меньше, но с учетом анатомических особенностей человека окончательный счет будет индивидуален:

«Только индивидуальный подход, поэтому и срок не 2-3 часа - поставил и человек ушел. Часто процесс затягивается на месяцы. Это и неоднократные примерки, и выбор материалов, и Подгонка комплектующих. И однозначно говорить, что где-то дешевле, нельзя. Если бы Кричко протезировался в той же Литве, подытожил объем работ и потом сравнил с нашим перечнем, можно было бы о чем-то говорить. Но дешевле в Литве не будет в любом случае, самые дешевые услуги именно в Беларуси. Много желающих на протезирование как-раз из-за границы, так как у нас цены более удобные и доступные по сравнению с их прейскурантом».

Николай Трофимович говорит, что несколько лет назад попытался сам угнаться за ценами: сначала в старых деньгах ему выставили счет на 6 миллионов рублей, потом на 8 миллионов, а в итоге на 18 миллионов. После этого плюнул и перестал рассчитывать на новый протез - пока хорошие люди не взялись помочь.

Согласно последним сведениям, благодаря неравнодушным гражданам собрано более 2 тысяч рублей, треть от необходимого. Сам пенсионер говорит, что остаток - для него сумма неподъемная:

«Уже даже думаю: может, перевести те собранные деньги на какой-то детский дом? Так хоть реальная польза будет, детям помощь. Ведь 6 тысяч для меня - очень и очень много. Да и у людей сейчас лишней копейки нет, сами бедствуют. Но протез, конечно, хорош. Врач так и сказал: в таком безо всяких проблем доходишь до последних дней. Мол, решишь, соберешь сумму - звони, будем заказывать, собирать. Правда, пока трудно о чем-то говорить, так как предоплата, если не ошибаюсь, аж 80%. А есть только треть».

Как Николай Кричко потерял ногу?

Николай Кричко раньше жил под Бобруйском, в Пинск перебрался в последнее время.

В 2003 году он вместе с друзьями выбрался на рыбалку. На озере подошла компания нетрезвых мужчин, которые нагло потребовали отвезти их в деревню за водкой. Кричко сказал, что никто никого и никуда возить не будет. Тогда один из них снял с плеча ружье и пригрозил прострелить колеса в машине. А вместо этого выстрелил в человека.

Как упоминал потом Николай Трофимович, краем глаза увидел, как отвалилось нога, не сразу сообразив, что это его собственная.

Человек с оружием оказался полковником милиции. В состоянии аффекта он угрожал убить Кричко, если тот надумает его сдать.

Позже Николая Трофимовича все же отвезли в больницу, где ампутировали ногу выше колена. Милиционера наказали 7 годами тюрьмы.

Вскоре Николая Кричко бросила жена. Во время реабилитации в санатории под Пинском он познакомился с овдовевшей женщиной, с которой живет последние 6 лет: зимой в Пинске, а на летний сезон переезжают в деревню под Бобруйск. Имеет 30 соток возле дома и гектар в поле.

Реквизиты для помощи Николаю Кричко:

Реквизиты: ОАО «АСБ Беларусбанк», отделение №121 / 134 в г. Пинске.

р / с 000092 (благотворительный счет)

Получатель: Кричко Николай Трофимович.

Интернет-банкинг: (велком) +375 29 940 39 00