10 популярных сериалов, бюджет которых побил все рекорды 20.04.2017, 11:09

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Точные сумму некоторых проектов настолько велики, что до сих пор держатся в тайне.

Наслаждаясь любимыми сериалами дни и ночи напролет, мы совершенно не задумываемся о том, сколько финансов пришлось потратить создателям на то, чтобы зрители не могли оторвать глаз от экрана. Точные сумму некоторых проектов настолько велики, что до сих пор держатся в тайне. А ведь счет идет на миллионы долларов.

Adme.ru предлагает вашему вниманию рейтинг популярных многосерийных фильмов с космически высоким бюджетом и уверяет: тут есть чему удивиться.

10-е место — «Восьмое чувство» (1 сезон)

Бюджет: $ 108 млн

Главные герои — 8 незнакомцев из разных точек света, а значит, и снимать сериал сестрам Вачовски пришлось по всему миру: от США до Кении. Отсюда и значительные расходы. А ведь впереди еще и 2-й сезон, на который, вероятнее всего, пришлось тоже потратиться по-крупному.

9-е место — «Рим» (2 сезона)

Бюджет: $ 110 млн

Именно высокая стоимость проекта стала его погибелью. Из-за грандиозных сумм, которые приходилось тратить для достижения максимальной достоверности, сериал решили не продлевать на 3-й сезон. Зато у поклонников была возможность видеть каждую деталь такой, будто она прямиком из далекого прошлого.

8-е место — «Отжиг» (2 сезона)

Бюджет: $ 120 млн

Сериал про американских подростков 70-х годов прошлого века стал настоящей темной лошадкой. Критики до сих пор недоумевают: куда делись деньги? Жизнь героев показана вполне достоверно и ярко, но актеры, исполняющие главные роли, вовсе не знаменитости первой величины.

7-е место — «Братья по оружию» (1 сезон)

Бюджет: $ 125 млн

В 2001 году продюсерский дуэт Стивена Спилберга и Тома Хэнкса представил зрителям мини-сериал о Второй мировой войне, сюжет которого основан на реальных событиях. Колоссальный бюджет оказался вполне оправдан, ведь одного только огнестрельного оружия в картине более 700 единиц.

6-е место — «Корона» (1 сезон)

Бюджет: $ 156 млн

Этот британский сериал, рассказывающий историю королевы Елизаветы II от начала ее правления до современности, всего за один сезон по растратам достиг небывалых размахов. Основные финансы ушли на впечатляющие декорации и, конечно, костюмы, точно передающие атмосферу разных десятилетий.

5-е место — «Марко Поло» (2 сезона)

Бюджет: $ 180 млн

Исторический сериал про великого путешественника обошелся создателям довольно дорого. И если 1-й сезон себя полностью оправдал, то 2-й уже не пользовался таким успехом у публики. Все-таки деньги в таком деле не всегда гарантируют триумф.

4-е место — «Подпольная империя» (5 сезонов)

Бюджет: $ 45 млн за финальный сезон

Режиссер Мартин Скорсезе привык создавать масштабные проекты, требующие больших вложений. Сериал со Стивом Бушеми в главной роли не стал исключением из правил. Съемочная группа воссоздала дощатую набережную в Атлантик-Сити 1920-х годов, в картине задействованы автомобили, костюмы и оружие, соответствующие духу времени. Ну и на гонорары пришлось не поскупиться.

3-е место — «Игра престолов» (6 сезонов)

Бюджет: $ 100 млн за 6-й сезон

С каждым новым сезоном бюджет этого сериала о кровавой борьбе за железный трон растет невероятными темпами. Впереди долгожданная 7-я часть, и окончательные итоги подводить еще рано, но средства по сей день тратились с умом. Чего стоят одни костюмы, живописные места съемок и, конечно, драконы.

2-е место — «Друзья» (10 сезонов)

Бюджет: $ 180 млн за финальный сезон

Чтобы показать зрителям жизнь 6 молодых друзей, создателям сериала пришлось потратить кругленькую сумму. Большая часть ее была направлена не на весьма скромные декорации или сложные съемки, а на гонорары актерам, которые, как известно, в последнем сезоне составляли $ 1 млн за эпизод.

1-е место — «Скорая помощь» (15 сезонов)

Бюджет: $ 312 млн за 4-й сезон

На протяжении 15 лет эта медицинская эпопея будоражила чувства тысяч фанатов по всему миру. Известно, что в течение 5 сезонов каждая серия стоила рекордные $ 13 млн, внушительная часть из которых уходила на гонорар восходящей звезды Джорджа Клуни. В результате сериал получил бешеную популярность, а исполнитель роли доктора Дага Росса — путевку в Голливуд.