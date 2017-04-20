В Украине появилась фреска с Путиным в аду 3 20.04.2017, 11:17

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Фото: zaxid.net

«Приговор» диктатору вынесли на стене греко-католической церкви в Червонограде.

В Червонограде Львовской области на стене одного из храмов Украинской греко-католической церкви создали фреску, где символика нацистского и коммунистического режимов горит в аду, пишет nn.by.

Вскоре люди обратили внимание, что на изображении в храме святого Иосафата один из грешников очень напоминает современного российского президента.

В свою очередь, настоятель храма заявил, что на самом деле это «собирательный образ бюрократа и преступника».

«Кто-то видит, что это Путин, другие — что это бюрократ, который обокрал страну и не видит Воскресение даже в последние дни. А еще там есть герб СССР и немецкая свастика. Там горят те, кто был причиной слез, убийства, крови и смерти. Кто там, там есть по праву», — сказал украинским журналистам настоятель церкви отец Михаил.