Виктория Азаренко: Ощущаю себя лидером белорусской команды в плане психологии 20.04.2017, 11:59

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Теннисистка рассказала, почему не всегда может «приехать и всех спасти».

Прибывшая в сборную Беларуси Виктория Азаренко накануне полуфинального матча Кубка федерации с командой Швейцарии рассказала pressball.by о своей нынешней роли и ответила на вопрос касательно беременности Серены Уильямс.

- Ваша роль в белорусской команде?

- В данном случае ощущаю себя лидером команды в плане психологии. Очень приятно видеть, что девочки смогли выиграть в четвертьфинале. И мои неприезды дали им возможность проявить себя и набраться необходимого опыта. Не всегда же я могу приехать и всех спасать.

- Накануне стало известно, что Серена Уильямс ждет ребенка. Поздравили ли ее с этим?

- Ха! Почему я не сделала эту пресс-конференцию вчера? Теперь придется отвечать на такие вопросы.

- Если американка обратиться за каким-то советом, поможете ей?

- Если обратиться, обязательно. Конечно, уже разговаривала с Сереной и поздравила. Очень рада за нее, как за женщину. Сколько титулов заработала, это сумасшедший результат. Но семейное счастье и ребенок все-таки главное.

Встреча Беларусь — Швейцария пройдет 22-23 апреля на «Чижовка-Арене».