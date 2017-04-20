В Витебске 11 человек попали к психиатрам после просмотра телевизора 4 20.04.2017, 12:09

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Жители города посмотрели выступления экстрасенсов, в том числе на нескольких российских телеканалах.

Пугающий факт: 11 жителей Витебской области после общения с экстрасенсами, в том числе на нескольких российских телеканалах, лишились больших денег и попали в психиатрическую больницу. Журналистка «СБ Беларусь Сегодня» пыталась разобраться, как найти управу на мошенников, манипулирующих человеческим сознанием и психикой:

«Передо мной сидит обаятельная, волевая, со здоровым чувством юмора женщина. В руках у нее 38 банковских переводов за рубеж. С марта по декабрь прошлого года 54-летняя Людмила Германова, владелица частного автобизнеса, перечислила мошенникам… около 120 тысяч долларов:

— Вы спросите: как так можно, где был мой разум? Не знаю. Стоило лишь один раз снять трубку…

В тот злосчастный день у Людмилы Петровны было много дел. Моталась по городу как белка в колесе. Заскочила домой перекусить. Пока ставила чайник, щелкнула на кухне телевизор. А там — экстрасенс, парапсихолог, биоэнергетик. Передача по спутниковому каналу. Люди звонят на «прямую линию», и маг прямо в эфире разводит руками всю беду, угадывает самое сокровенное. Все это — бесплатно.

Ради любопытства, но с тайной надеждой на то, что экстрасенс подскажет и ей что-то дельное, витеблянка набрала указанный на экране номер. Звонок-то тоже бесплатный, а у нее — пожилые родители, часто болеют. Муж-сердечник. Да и у дочери, которая живет за рубежом, не все гладко…

Уже потом Людмила Петровна поймет, что эфирные звонки — сплошная профанация. Крючок, на который ловят доверчивых жертв. Никого со стороны в студию не выводят — туда звонят исключительно «свои» люди с заранее заготовленными легендами. «Экстрасенсы» работают командами. У них есть многочисленные помощники. Судя по всему, четко отработаны методики с применением самых современных способов воздействия на психику.

А чудеса? Лжечудеса там действительно есть. Иначе откуда людям из московской студии, знать, что с правой стороны возле коттеджа витеблянки стоит фигура лошади, неподалеку расположен 14-этажный дом, а на левом бедре их абонентки — болезненный шарик от укола? Но все эти «пророчества» объявят позже, после неоднократных лечебных сеансов по телефону.

А тогда, в первый раз, у «магов» стояла единственная цель: вынудить потенциальную жертву согласиться на первый сеанс. Сказали ей, что семья в опасности. Если не принять меры, то вскоре умрет дочь, потом — муж и отец. Дочь якобы уже стоит на скале, готовая сброситься вниз.

Насчет дочки Людмила Германова была спокойна:

— Она девочка рассудительная, с головой дружит. А вот муж практически на следующий день после моей беседы с экстрасенсами потерял в ванной комнате сознание. К счастью, я — медик по образованию, работала в реанимации и на «скорой». Вовремя откачала супруга, а на сеанс с «телемагами» согласилась: это же бесплатно, почему не попробовать? А дальше закрутилось-понеслось… Сразу после первого раунда снятия порчи из Москвы позвонил «финотдел». Попросили перечислить за услуги 500 долларов. Стандартная, мол, процедура. Им якобы нужно рассчитаться за какой-то обряд с Сергиевым Посадом, а потом эти деньги вернутся через благотворительную организацию.

Сознание женщины уже было подготовлено к этому шагу: она отправила перевод и ступила ногой в пропасть.

На протяжении 10 месяцев каждое утро с Людмилой связывались «экстрасенсы». Проводили «чистку каналов», во время которой нужно было зажигать свечу и около часа лежать с телефонной трубкой возле уха. Что происходило в это время, наша героиня точно не помнит — все как в тумане:

— В голове одна мысль: где взять деньги? Утром меня «заряжали», вводили в транс. К вечеру я чуть-чуть отходила, но ничего вспомнить не могла. Говорю мужу: «Саша, я что-то очень сильно хотела тебе рассказать. Что? Не знаю…». Утром — новый сеанс, и все по кругу…

Потом Людмиле Петровне расскажут, как она выпрашивала-вымаливала деньги у родственников, знакомых, друзей. Буквально ползала в ногах, называла всевозможные причины. А затем бежала в банк и отправляла переводы, платежки прятала под аквариумом:

— Я четко знала, что никому об этом рассказывать нельзя, иначе близкие погибнут. Иногда «экстрасенсы» сами настойчиво советовали, где взять деньги. Говорили, например: иди к соседу. Тому, что справа от твоего дома, — у него деньги точно есть, он даст. И я шла… А когда по ту сторону телефонной трубки поняли, что мои финансовые ресурсы исчерпаны полностью, стали толкать меня к самоубийству. Говорили: если не умрешь, родные пострадают. Да и вообще, как ты будешь жить с такими долгами? Спрыгни, мол, с крыши высотки, которая через дорогу от тебя. Всех спасешь. Я не раз подходила к 14-этажному дому, меня как магнитом тянуло залезть на крышу. Не знаю, как сдержалась. Потом пыталась повеситься в теплице. Состояние было жуткое. Похудела на 12 килограммов. Стала терять сознание. В итоге муж на руках привез в больницу. Я лежу на каталке, рядом — супруг и доктор. А мне опять звонят из Москвы, требуют 12 тысяч долларов. Телефон — на громкой связи… Врачи сказали, что я — не первая жертва телефонных «экстрасенсов».

Незадолго до меня по этому же поводу здесь лечилась преподаватель одного из университетов. Были и другие пострадавшие.

Сейчас Людмила Петровна продает квартиру, гараж и машину — нужно рассчитываться с долгами. Семья ее понимает и всячески поддерживает. Кстати, после выписки из больницы, уже в начале апреля, Людмиле Петровне опять позвонили из Москвы:— Судя по всему, они не знали, что я уже избавилась от дурмана. Вновь попытались потребовать денег. А услышав отказ, посоветовали мне… взорвать себя во благо своих близких. Спрашиваю: а где же я взрывчатку возьму? Говорят, курьером пришлем… Ну я и предложила им самим взорваться. Желательно в прямом эфире — для блага всех телезрителей.

Сейчас витеблянка безуспешно обивает пороги и обрывает телефоны в поисках справедливости. Выходила на телепередачу «Пусть говорят», звонила в МВД России, подала заявление в Октябрьский РОВД Витебска. Уже не ради себя, а для того, чтобы остановить хотя бы на территории нашей страны это телевизионное мошенничество и вымогательство.

Проведя собственное расследование, она утверждает: группа одних и тех же мошенников-«экстрасенсов», выкупив рекламную площадь, путешествует с канала на канал. Но по ту сторону экрана эти люди остаются недосягаемы. Причем убеждены в собственной безнаказанности и смеются над ее угрозами обратиться в милицию, полицию, дойти до правительства России. У Людмилы Германовой есть банковские переводы с конкретными фамилиями и именами получавших деньги «магов», а также распечатки телефонных звонков, подтверждающих постоянный шантаж. Возможна запись телефонных переговоров — ей звонят до сих пор. Но…

Возбудить уголовное дело и наказать виновных оказалось не так просто. Не скрывает этого и начальник криминальной милиции Октябрьского РОВД Витебска Владимир Бондарев. Преступление новое, методика не отработана. Подозреваемые — на территории другого государства. Они предоставляют биоэнергетические услуги. Как и чем их измерить, рассчитать калькуляцию, оценить качество, доказать гипнотическое воздействие?

На столе у Владимира Бондарева — еще одно заявление. У жительницы Витебска — онкологическое заболевание. Она перенесла операцию, но страдает от болей. Дома — парализованный муж. Она долго думала, прежде чем позвонить на телеканал ТДК «личным психологам». Цепляясь за последнюю соломинку, сделала звонок. В итоге за неделю перевела в Москву 15 тысяч долларов. Влезла в долги.

Дурили женщину мастерски. И, судя по всему, дело тоже не обошлось без гипноза. Технология — та же. Все началось с первого «бесплатного» сеанса и 500 долларов. Угрозы в отношении близких — в «обрыве их потоков». После этого жертва бегала в банк дважды в день, и суммы переводов возросли до 2−3 тысяч долларов. Каждый платеж был «последним», как утверждали мошенники. А потом опять требовали деньги. Когда запуганная «магами» женщина сообщила, что у нее больше нет ни копейки, ей участливо дали право выбора, спросив: чьи «потоки» обрывать первыми? Она, мол, принесла благодарность высшим силам только на 60 процентов, а нужно на все 100. Чтобы привлечь святых, требуется еще 2 тысячи долларов… В страхе за своих близких витеблянка пошла в церковь к священнику, а тот отправил ее в милицию.

Под впечатлением от этих историй решаю проверить все на собственном опыте. Звоню на телеканал ТДК, где идет передача, в которой души и тела всем желающим исцеляют 5 часов в сутки. Экстрасенс, вертя в руках четки, советует какой-то Лорочке бежать за водой и ставить свечи — у нее все очень и очень серьезно. Нужно срочно снимать порчу. Пока Лорочка на заднем фоне гремит тазиками, чародей рассказывает о своей связи с космосом.

Увы, в студию не пробиться. Меня соединяют с оператором «горячей линии», там просят в двух словах обрисовать проблему. Девушке это нужно для того, чтобы знать — в руки какого специалиста меня лучше отдать. Представляюсь Анной Васильевной. Сочиняю что-то про сбежавшего молодого мужа и его наглое желание захапать часть моего бизнеса.

Через пару минут мне перезванивает помощница некоей ясновидящей Эльмиры, которая якобы была победителем «Битвы экстрасенсов». Говорит твердо и уверенно. Монолог на тему: мы не шарлатаны и ерундой типа «приворожить-отворожить» не занимаемся. Работаем исключительно на государственной основе. А иначе нас, мол, и на телевидение не пустили бы. Так что я должна им верить и в подробностях рассказать о своих проблемах — чтобы они знали, как мне помочь.

Убитым от горя голосом несу околесицу про алчного супруга, связавшегося с малолеткой. Он, дескать, меня сильно любит, но что стукнуло в голову — не знаю. Помощница задает массу уточняющих вопросов. Такое впечатление, что сканирует меня изнутри. Как ушел муж, где он познакомился с соперницей, не появились ли после этого у меня проблемы еще и в бизнесе, со здоровьем.

Рада «подсказкам» — конечно же, появились! И у меня, и у моих пожилых родителей (которых в действительности давно нет на свете). По ночам не сплю, партнеры по бизнесу пытаются обмануть, новые станки ломаются… Аккуратненько у меня узнают: что за бизнес, создан он до или после брака. Моя подруга, присутствующая при разговоре на громкой связи, уже зажимает рот ладошкой — как бы не расхохотаться. А меня несет!

По легенде, я — владелица частной мебельной фабрики, бизнес создала потом и кровью, но мне его не жалко — только бы непутевый муж вернулся, ведь он будет мучиться, живя с нелюбимой. В первую очередь я хочу спасти именно его, а фирму потом вместе с ним мы и новую откроем. Собеседница слегка стопорится: но ведь если фабрику организовала я, то супруг не сможет претендовать на имущество, приобретенное мной до замужества? По крайней мере, по российским законам это так.

Фантазирую дальше: два фабричных корпуса мы построили вместе, новое оборудование также закупали в браке, а еще по глупости своей ввела мужа в состав соучредителей. Вскользь упоминаю о только что построенном нами трехэтажном коттедже и нежелании «бывшего» освободить от своей машины явно тесноватый гараж, в котором никак теперь не помещаются три иномарки. И становлюсь для собеседницы уже не Анной Васильевной, а Аннушкой…

Помощница спешит к Эльмире, чтобы та провела «диагностику» на основе записи разговора. Забегая наперед, скажу: никакого подвоха в рассказанной мной сказке «ясновидящая» не обнаружила. И тут же перезвонила.

Мой случай, оказывается, очень сложный. Тут однозначно замешана магия. Если срочно не снять порчу и всю грязь с моих «каналов», у меня оторвется тромб и спасти не сможет ни один врач: «Аннушка, моя дорогая, это вам не шутки. У вас все плачевно. На кону — ваша жизнь. Беру вас «в работу» на завтра на первую половину дня. Будем ставить три тяжа — на здоровье, успех в бизнесе и возвращение мужчины. Поймите сами: если я сейчас ради вас бросила тяжелых клиентов — мальчиков, которых родители привезли после санкт-петербургского теракта, значит, у вас все более чем серьезно. Медлить нельзя!».

Итак, завтра я должна быть готова к обряду исцеления и находиться на телефонной связи. На прощание «ясновидящая» обещает поработать со мной еще и сегодня вечером. Как я поняла, посредством того самого «космоса». Заранее просит не закрываться от нее «стеной».

Благодарю, обещаю все сделать и кладу трубку. Минуты три вместе с подругой смеемся: кто кого «развел»? А потом вдруг резко замолкаем. Смотрим друг на дружку и делимся ощущениями: у обеих головная боль, в глазах — туман. Совпадение? Шутить больше не хочется.

Вспомнив о том, что целительница обещала на удалении поработать со мной вечером, на ночь кладу телефон с левой симкой в микроволновку. Так, на всякий случай. И понимаю — пойти на более близкий сеанс явно не рискну.

Не советует делать этого и главный врач областного центра психиатрии и наркологии Елена Мартынова, с которой я решила проконсультироваться заранее. Она сообщила, что после общения с телеэкстрасенсами 11 совершенно здоровым до этого жителям области понадобилась помощь психиатров. А сколько обманутых «магами» людей смогли сами, без помощи врачей, выйти из этого состояния и не рискнули предать огласке свой горький опыт — трудно сказать.

На следующий день после моего эксперимента московские «экстрасенсы» звонили на мой мобильник более 10 раз. Даже микроволновка не задержала сигнал. Причем несколько звонков были сделаны с белорусских номеров. Не исключено, что где-то рядом с нами ходят их сообщники, которые и поставляют мошенникам полезную для шантажа детальную информацию о жертвах, уже попавших в ловушку.

К сожалению, выяснить это до возбуждения уголовного дела невозможно. Но чтобы дело было заведено, нужны материалы, которые можно собрать только на территории России. А тем временем десятки магов, целителей, ясновидящих, биоэнергетиков и парапсихологов, размахивая руками, свечами и четками на российских телеканалах, продолжают заманивать жертв в свои сети».