закрыть
20 апреля 2017, четверг, 13:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Албании не нашлось желающих занять президентское кресло

  • 20.04.2017, 12:18

Если после пяти раундов главу государства так и не выберут, действующий парламент будет распущен.

Парламент Албании не смог избрать президента, так как правящая партия во главе с премьер-министром Эди Рамой приняла решение не выдвигать кандидатов в первом раунде голосования, пишет ria.ru.

«Мы не предложили кандидатов с целью продемонстрировать наше желание вести диалог с оппозицией по вопросу избрания нового президента, чтобы достичь консенсуса со всеми политическими силами Албании», — заявил председатель парламента Илир Мета.

Как отмечает агентство, при наличии кандидатов на пост президента для победы одного из них нужна поддержка не менее 84 депутатов из 140.

Оппозиция Албании бойкотирует парламент с середины февраля, требуя созвать переходное правительство для подготовки свободных и честных выборов, сообщает агентство.


Мнение

Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ?
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ? Павел Знавец
Совсем как в кино
Совсем как в кино Ирина Халип


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет