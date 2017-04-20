Варварский агробизнес по-шкловски Петр Мигурский

20.04.2017, 12:39

Как предприниматели-хапуги уничтожают национальное достояние страны.

Жители агрогородка Добрейка, глядя на интенсивный съем плодородного слоя почвы мощным экскаватором и погрузку его в не менее мощный самосвал, подумали, что высокопоставленный чиновник готовит площадку для строительства замка-дачи. Ан, нет…

Молодой человек, сидящий за рычагами экскаватора, отказался разговаривать на тему целесообразности своих действий – площадь съема почвы на тот момент превысила 500м2.

Согласитесь, для дачного домика площадка весьма шикарная территориально. После неудавшегося интервью экскаваторщик кому-то позвонил и …уехал, как оказалось, навсегда. То, что своим преступным деянием он оставил на участке, не поддается разумению простого сельского жителя. Плодородный слой почвы, создаваемый природой тысячелетиями, безвозвратно утерян, земельный участок к дальнейшему использованию по предназначению не годен.

Для чего все это делалось? Председатель Каменно-Лавского сельсовета Елена Осипенко тоже оказалась не в курсе событий. Кроме возмущения обстоятельством, она пообещала разобраться с ситуацией.

Местные жители немного прояснили цель содеянного: таким образом поправляют свои финансовые дела нечистоплотные «бизнесмены» от земли. Находят запущенный владельцами земельный участок (пенсионеров или инвалидов, которые освобождены от земельного налога), с помощью современной мощной техники «сдирают» верхний горизонт, а плодородный слой земли грузят на самосвалы и продают особо нуждающимся дачникам. Вот такой варварский агробизнес.

И такой участок не один в Добрейке. Осенью прошлого года «преступники от земли» уничтожили 2000 м2 плодородного слоя на приусадебном участке одного из жителей агрогородка, инвалида 2 группы.

На фото мы видим, что соседние участки обрабатываются, а толщина пахотного горизонта «уничтоженного» участка составляет до 40 см! Более того, эти участки являются самыми плодородными по гумусу на территории хозяйства, которое выделило землю для местных жителей для ведения личного подсобного хозяйства. Для справки: белорусы рады и 20 см плодородного слоя.

Уничтожение национального достояния (плодородного слоя почвы) требует немедленной реакции со стороны правоохранительной системы Беларуси. Уверен, что варвары от бизнеса жируют не только в окрестностях моей деревни! Кстати, при желании, вычислить преступников труда не составит – дачи ведь рядом. А почва уникальна по механическому составу и наличию питательных веществ. Было бы желание изобличить махровых обладателей возможности использования мощной техники. Разрушительного характера…

Петр Мигурский, 6tv.by