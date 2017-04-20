Как будет выглядеть новая станция метро «Вокзальная»? 20.04.2017, 12:31

«Вокзальная» – одна из первых станций третьей ветки минского метро, которую планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Вчера на телеканале «СТВ» вышел сюжет про будущую станцию метро «Вокзальная».

«Вокзальная» – одна из четырех первых станций третьей ветки, которую планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году. Строится она уже два года. Сейчас над строительством станции круглосуточно работают около 350 человек. Говорят, что привлекли к делу только самых опытных специалистов, которые проработали «под землей» не один год.

Сейчас на финальной стадии работы по пересадочному узлу и пешеходным тоннелям. Платформа будущей станции готова на 60%, практически завершен вестибюль. В работах задействованы два механизированных щита.

Сейчас «Вокзальная» готова на 70%. Как стало известно журналистам, платформа новой станции будет широкой – целых 15 метров. Кроме того, у «Вокзальной» будут два подземных вестибюля и наземный вестибюль с отделкой, которая будет перекликаться с интерьерами железнодорожного вокзала.

На станции обустроят стеклянное ограждение между платформами и путями, в центре зала – переход к станции метро «Площадь Ленина» с пересадочным тоннелем и тремя траволаторами (движущимися транспортными лентами, как в аэропортах).

– Сейчас ведется большая работа по пересадочному узлу и пешеходным тоннелям, – рассказал начальник участка тоннельного отряда №1 УП «Минскметрострой» Вадим Квасоваров. – Приступили к распредзалу, где пешеходы будут уже непосредственно расходиться. Объект очень сложный, очень серьезный – находимся в центре города. Есть новые моменты строительства для нас.