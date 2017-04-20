Белоруска об учебе в Китае: Стипендии здесь хватает надолго, получается даже копить 20.04.2017, 12:50

Жительница Барановичей рассказала, чем белорусские студенты отличаются от китайских.

Ольга Голуб участвует в программе обмена БГУ с Хэнаньским университетом. Она изучает китайский язык. Ольга рассказала intex-press.by, как попала в программу и чем белорусские студенты отличаются от китайских.

О вузе

Хэнаньский университет – один из старейших вузов КНР. Он одним из первых стал принимать на обучение иностранных студентов. Международный институт китайского языка и культуры Хэнаньского университета является специальным учреждением для иностранцев по изучению китайского языка и научным исследованиям в этой области.

О программе обмена

На втором курсе факультета журналистики БГУ я узнала о программе обмена с Китаем. Для участия в программе нужно было записаться на курсы китайского языка в университете. Они длятся практически весь академический год, а после них студентов ожидает экзамен. По его результату и определяются те, кто на весь следующий учебный год отправится в Китай. Вместе со мной курсы посещали 29 студентов, но лишь 10 из нас отправились в Китай: те, кто лучше других сдал итоговый экзамен и готов был сам оплатить дорогу и визу.

Программы студенческого обмена с Китаем сейчас есть во многих белорусских вузах, поэтому отправиться в Поднебесную не так уж и сложно.

Об изучении китайского языка

В группы иностранных студентов попадает молодежь со всех уголков мира: это и австралийцы, и испанцы, и поляки. На занятиях нам ставят какие-то баллы, но это почти никого не интересует. Программа обмена – это, по сути, языковые курсы. Никаких других предметов у нас нет, занятия проходят с 8 до 12 часов.

В конце программы мы будем сдавать тест на уровень знания китайского языка. Он проходит как TOEFL по английскому (аудирование, грамматика, отдельно можно сдать говорение). Степень владения китайским включает в себя шесть уровней. Для обучения в китайском университете и для простой работы достаточно четыре уровня. Чтобы его получить, нужно выучить 1200 иероглифов! Для этого недостаточно наших учебников, нужно заниматься дополнительно – читать местную прессу, смотреть фильмы и общаться с носителями языка. Славянам в Китае с этим несложно: к нам очень дружелюбно относятся. Я буду сдавать экзамен на четвертый уровень, так как после окончания университета планирую поступать в магистратуру в Китае.

Сюда мы приехали с минимальным знанием языка. Сейчас я могу свободно изъясняться в магазинах и кафе, и у меня есть китайские друзья.

О жилье и финансах

Программа обмена обеспечивает жильем всех иностранных студентов: я живу в новом общежитии отельного типа. В комнате две большие кровати, большие шкафчики, отдельный душ, кухня на этаже, все очень удобно. Остальные иностранцы: казахи, пакистанцы, корейцы, русские, украинцы – живут в общежитии похуже, нам повезло больше.

По условиям программы мы получаем неплохую стипендию – 1500 юаней (чуть больше 400 руб.). Ее хватает надолго, получается даже копить на развлечения, путешествия и шопинг. Я готовлю себе сама (еда в китайских кафе очень жирная и калорийная – некоторые приезжие уже успели поправиться), поэтому затраты вообще минимальны. Тем не менее здесь практически никто сам не готовит.

О высшем образовании в Китае

Высшее образование в Китае популярно, но поступить в университет достаточно сложно. Хотя это зависит от провинции. В более бедных провинциях высшее образование – редкость, в более богатых – обыденность. Высшее образование там, как и у нас, бывает бесплатным и коммерческим. Основная масса студентов платит за обучение.

Учебный год здесь начинается 1 сентября, его прерывают новогодние каникулы, которые длятся с конца декабря и приблизительно до начала февраля. В это время страна не работает, а все китайцы, в каком бы уголке мира они ни были, едут домой, чтобы традиционно отметить праздник в кругу семьи. Иностранные студенты в это время предпочитают путешествовать: я ездила в Шанхай и летала в Вэйхай к морю.

Каждый семестр студенты сами выбирают из предложенных предметов то, что они хотят изучать. Очень строго в Китае относятся к посещению занятий. Там пропуски – это открытое неуважение к преподавателю: он ведь тратит свои силы и время.

О студентах и преподавателях

Есть три качества, характеризующие учеников и студентов Китая: прилежность, трудолюбие, ответственность. И понятно почему: у них настолько долго длятся занятия, что свободного времени нет вообще. Они могут прийти в 8 утра в школу/университет и уйти в 8 вечера, прервавшись только на обед. И после этого они еще успевают подрабатывать! В Беларуси такого нигде не встретишь, это уж точно.

К ответственности китайскую молодежь приучают еще со школы: домашнее задание ученики выполняют в стенах школы и только после этого возвращаются домой. Индивидуальных репетиторов они не нанимают: школа предоставляет все необходимые знания для успешной сдачи экзаменов и дальнейшего обучения в университете.

Преподаватели в Китае не очень строгие. Обычно они лояльны и считают, что если студент хочет чему-то научиться, то он сам в этом заинтересован.